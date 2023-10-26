TBMM'de bütçe görüşmeleri başladı

TBMM'de 2024 Yılı Merkezi Bütçe Teklifi görüşmeleri, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 2024 Yılı Bütçe Teklifi görüşmeleri başladı.

Meclis'te Plan ve Bütçe Komisyonu, AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin geneli ve sayıştay raporları üzerinde görüşmelerin başladığı komisyona, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı.

Komisyon toplantısının açılmasının ardından, Yılmaz programları nedeniyle ayrıldı.

Yılmaz'ın yerine görüşmelere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan vekalet edecek.

Mehmet Muş, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit'in komisyona üye seçildiğini belirterek, hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Daha sonra bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporlarının tümü üzerindeki görüşmelere geçildi.