TBMM'de gizli İsrail-Filistin oturumu: 6 partiden ortak bildiri yayımlandı

TBMM, İsrail-Filistin çatışmalarını görüşmek üzere, AKP'nin talebiyle gizli oturum gerçekleştirdi. TBMM Genel Kurulu'ndaki oturumun ardından Meclis'te grubu bulunan 6 partinin imzasıyla ortak bildirge yayımlandı. Bildirgede, taraflara çatışmalara son verilmesi ve müzakerelere başlama çağrısı yapıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, AKP'nin isteği üzerine İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin gelişmeleri bugün gizli oturumda görüştü.

TBMM Genel Kurulu, bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği İsrail-Filistin çatışmasıyla ilgili Türkiye’nin tavrı merakla beklenirken bugünkü oturumda, AKP’den ilginç bir hamle geldi. AKP Grubu, çatışmaların kapalı oturum ile görüşülmesini talep etti. Önergenin kabul edilmesinin ardından Kurtulmuş, Genel Kurul Salonu'nda bulunabilecek üyeler dışında salonun boşaltılmasını istedi. Daha sonra kapalı oturuma geçildi.

Yaklaşık iki saat süren kapalı oturumda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin, milletvekillerini bilgilendirdi. Fidan'ın milletvekillerini bilgilendirmeye başlaması nedeniyle Genel Kurul hizasındaki basın bürolarından çalışanlar çıkarılarak kapıları kilitlendi.

"MÜZAKERELERE BAŞLAMAYA DAVET EDİYORUZ"

Genel Kurul'daki görüşmenin ardından Meclis’te grubu olan 6 partinin imzasıyla ortak bir metin yayımlandı. Bildirgeye, AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Yeşil Sol Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya imza attı.

Taraflara çatışmaya son verme çağrısı yapılan bildirgede, "Gazze'de bitmeyen insani trajediyi derinleştiren kolektif cezalandırma yöntemleri ile hedefi doğrudan siviller olan tüm saldırıları kınıyor; Filistin ve İsrail'i, iki devlet temelinde adil ve kalıcı bir çözüme ulaşmaları için, daha fazla gecikmeksizin kalıcı barışa yönelik müzakerelere başlamaya davet ediyoruz" denildi.

Bildirgede şu ifadelere yer verildi:

"Filistin ve İsrail'de yaşanan çatışmalarda ağır sivil can kayıplarının var olması, sivil altyapının hedef alınması ve sivillerin en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayacak durumda bırakılmaları vicdanları yaralamaktadır. Krizin başka bölgelere de sirayet potansiyeli, bölgesel güvenlik ve istikrarı ciddi biçimde tehdit etmektedir.

Sivillerin her şartta korunması ve toplu cezalandırma mahiyetindeki uygulamalardan kaçınılması hukukun, vicdanın ve insanlığın gereğidir. Bu gerilimin telafi edilemez sonuçlar doğurmaması için tüm tarafları barış-güvenlik-istikrar vizyonumuz çerçevesinde itidale ve aklıselime davet ediyoruz.

Filistin-İsrail hattında son yaşananlar, uzun süredir tarifsiz sıkıntı, umutsuzluk ve acılara yol açan bu sorunun artık kalıcı bir çözüme kavuşturulması zaruretini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Filistin-İsrail meselesinin çözümü, sonuçları yönetmekten değil, sorunların temelinde yatan sebepleri ortadan kaldırmaktan geçmektedir. Son olaylar, 56 yıldır devam eden hukuksuz işgal ve buna bağlı politikaların doğurduğu bir sonuçtur.

Toprakları, hayat ve gelecek umutları elinden alınan Filistin halkı bugün yeni ve emsali görülmemiş bir kuşatma altındadır. İki milyon insanın yaşadığı ve 16 yıllık ablukayla çoktan bir açık hava hapishanesine dönüşmüş bulunan Gazze'ye sağlanan gıda, enerji ve insani yardımların kesilmesi, sivil yerleşimlerin hedef gözetilmeksizin vurulması uluslararası hukukun açık ve ağır bir ihlalidir. Siviller arasında bir hiyerarşi yaratılması ırkçılığın ve ayrımcılığın bir başka tezahürüdür.

İşgalle başlayan, yasadışı yerleşimcilerin mülk gaspları, kutsal mekanların statüsünü hiçe sayan saldırı ve provokasyonlarla devam eden ihlaller zinciri ve çifte standart uygulamalar, iki devlet temelindeki çözüm vizyonunu da aşındırmaya devam etmektedir.

Bu itibarla, işgal altındaki Filistin topraklarında devam eden işgal uygulamalarının bir an önce sona ermesi ve adil bir barışa ulaşılması şarttır. Başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere, tüm uluslararası toplumun, artık daha fazla gecikmeksizin iki devletli çözüm vizyonu temelinde tarafları adil bir çözüme imale etmek için sorumluluk alması gerekmektedir.

Ortadoğu'da kalıcı barışın ancak Filistin-İsrail meselesinin adil bir çözüme kavuşturulmasıyla mümkün olduğunu ve bunun, 1967 sınırları temelinde, başkenti Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin Devleti'nin vücut bulmasıyla mümkün olabileceğini net bir şekilde yineliyoruz.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan tüm siyasi partiler olarak, yukarıda sıraladığımız görüşler temelinde, Filistin ve İsrail' de yaşanan çatışmaların taraflarından tırmanmaya son vermelerini ve sivilleri hedef almamalarını bekliyor; Gazze'de bitmeyen insani trajediyi derinleştiren kolektif cezalandırma yöntemleri ile hedefi doğrudan siviller olan tüm saldırıları kınıyor; Filistin ve İsrail 'i, iki devlet temelinde adil ve kalıcı bir çözüme ulaşmaları için, daha fazla gecikmeksizin kalıcı barışa yönelik müzakerelere başlamaya davet ediyoruz."

GİZLİ OTURUM NASIL YAPILIR?

»TBMM Genel Kurulu'nda gizli oturum yapılması durumunda oturum tutanağını yeminli stenograflar tutuyor.

»Görüşmede milletvekillerine yardımcı olmak amacıyla sağır ve dilsiz kavaslar görev yapıyor.

»Oturum bitince ilgili tutanak metni bir zarf içerisinde katip üyeler tarafından mumla mühürleniyor ve TBMM gizli evrak arşivine kaldırılıyor.

»Oturumda tüm konuşmalar devlet sırrı olarak kabul ediliyor. Bu nedenle milletvekilleri konuyla ilgili açıklama yapamıyor.

»Gizli görüşme tutanağı 10 yıl boyunca sır olarak saklanıyor.

»Bu süre bitiminde ise o günkü TBMM yapısında grubu olan siyasi partilerin temsilcilerinden oluşan Danışma Kurulu'nun teklifi üzerine arşivdeki gizli tutanak, TBMM Genel Kurulu'ndaki oylamayla kamuoyuna açılabiliyor.