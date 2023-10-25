TBMM, tarikatta istismarı sansürledi

TİP Milletvekili Kadıgil, Ayhan Şengüler’in kızını istismara maruz bıraktığına dair rapor hazırlanmasına rağmen neden tutuklanmadığını Adalet Bakanı’na sordu. Ancak Meclis, soru önergesinde Şengüler’in ismini silip kayıtlara geçirmedi.

İsmail ARI

Kuran’a Hizmet Vakfı’nın sorumlusu Ayhan Şengüler’in 4 yaşındaki kızı D.Ş.’yi istismara maruz bıraktığına dair rapor hazırlanmasına rağmen dosyasının kapatılması tartışılmaya devam ediyor.

TİP Milletvekili Sera Kadıgil, BirGün'ün ortaya çıkardığı skandalı Meclis’e verdiği yazılı soru önergesiyle Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a sordu. Ancak, TBMM Başkanlığı “4 yaşındaki kızını istismara maruz bıraktığına dair rapor hazırlanan, anne H.Ş.’nin ise kendisine tecavüz ettiğini belirttiği” Ayhan Şengüler’in ismini soru önergesinden çıkardı.

Yazılı soru önergesinden Ayhan Şengüler’in isminin çıkarıldığı görülüyor

NEDEN TUTUKLANMADI?

Kadıgil, sansürlenen soru önergesinde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a şu soruları sormuştu:

"1-Anne H.Ş., 7 yaşındaki kızı D.Ş.’nin; babası Ayhan Şengüler tarafından istismara maruz bırakıldığı iddiası ile 20 Şubat 2023 tarihinde İstanbul Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikâyetçi olmuştur.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Aile İçi Kadına Yönelik Şiddet ve Cinsel Suçlar Soruşturma Bürosu’ndaki savcının talimatıyla 21 Şubat 2023’te 4 yaşındaki D.Ş., Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden aldığı raporda çocuğun istismara ilişkin anlatılarının tutarlı olduğu, çocuğun fiziksel-bilişsel gelişiminin yaşı ile uyumlu olduğu da vurgulanmıştır.

22 Şubat’ta ise Cumhuriyet Savcısı Fatmagül Yörük, Ayhan Şengüler’in 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklanmasını talep etmiştir. Şengüler’in istismar suçunu işlediğine dair kuvvetli deliller olduğunu da belirten Savcı’ya rağmen Şengüller’in tutuklanmamasının gerekçesi nedir?

2-Yaklaşık bir ay sonra 28 Mart’ta, hakkında cinsel istismar ve şiddet iddiaları bulunan Şengüler’in adli kontrol kararının da kaldırılmasının gerekçesi nedir?

3-Şikayetçi H.Ş’ ye soruşturmanın kapatıldığına dair tebligatta bulunulmamasının gerekçesi nedir?

4-Şikayetçi H.Ş’nin “evliliğimiz sırasında başka bir 15 yaşında çocukla birliktelik yaşamıştır, bu çocuğun da fotoğrafı ve telefon numarası elimde mevcuttur” iddiası araştırılmış mıdır?

5-Dosyaya 'gizli bir el'in müdahale ettiği iddiası doğru mudur?"

AYHAN ŞENGÜLER'İ KİM YA DA KİMLER KORUYOR?



D.Ş. ile H.Ş.’nin avukatı Selin Nakıpoğlu ise BirGün’e yaptığı açıklamada “Kuran’a Hizmet Vakfı’nın sorumlusu Ayhan Şengüler’in 4 yaşındaki kızı D.Ş.’yi istismar ettiğine dair dosyada uzman raporları, ses kayıtları olduğunu” vurgulayarak şunları söyledi:

“Ancak savcılık hiçbir şekilde delilleri incelemeden hızlıca karar verdi. Kovuşturmaya yer yok kararına itirazımız ise henüz sonuçlanmadı, hâlâ bekliyoruz. Sulh Ceza Hakimliği’ne verdiğimiz dilekçeler okunuyor mu ondan bile emin değiliz. Meclis kayıtlarına bile ismi geçirilmeyen Ayhan Şengüler’i kim ya da kimler koruyor?

Dört yaşında bir çocuğun anlattıkları, maruz kaldığı şiddetin nazarınızda hiçbir önemi yok mu? Bu kadar mı hukuktan adaletten uzaklaştınız? Bu dosyayı kapatmanıza izin vermeyeceğiz. H.K.G.'nin yalnız olmadığını gördünüz, D.Ş. de yalnız değildir.”