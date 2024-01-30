TBMM zaman kaybetmeden Can Atalay bilgisini değiştirdi

TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın vekilliği düşürülür düşürülmez, TBMM onu ‘‘Milletvekilliği Sona Erenler’ bölümüne ekledi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki karar okundu ve Atalay'ın vekilliği düşürüldü. TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ kararı okuduğu sırada bazı milletvekilleri başkanlık divanını işgal etti ve ıslıklarla protesto etti. Bozdağ'ın önüne 'Can Atalay'a özgürlük' yazılı dövizler yerleştirilirken bir milletvekili Bozdağ'a anayasa kitapçığı fırlattı.

Kararın okunmasıyla TBMM’nin sitesi de zaman geçirmeden Can Atalay’ın vekilliği hakkındaki bilgiyi sitesinden güncelledi. Sitede, vekillik yemini bile yaptırılmayan Atalay’ın ismi hemen ‘Milletvekilliği Sona Erenler’ bölümüne eklendi.

Bu bölümde, AKP’lilerle yaşadığı tartışma sonrası kürsüde kalp krizi geçirerek kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’in de ismi yer alıyor.