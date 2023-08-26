Tebligatı dağıtıma çıkarmayan görevliler hakkında suç duyurusu

Antalaya'da avukat Abdullah İlkkahraman, temmuz ayında bir müvekkilinin alacağı nedeniyle başlattığı icra takibi tebligatlarının 2 hafta postanede bekletildiği, suç duyurusundan 10 gün sonra dağıtıma çıkarıldığı iddiasıyla PTT Antalya Bölge Müdürlüğü ve memurlarından ‘görevi kötüye kullanma’ gerekçesiyle şikayetçi oldu.

Antalaya'da avukat Abdullah İlkkahraman, müvekkilleri adına gönderdiği icra tebligatlarının zamanında dağıtıma çıkarılmadığı iddiasıyla PTT Antalya Bölge Müdürlüğü ve memurlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Antalya’da avukat Abdullah İlkkahraman, temmuz ayında bir müvekkilinin alacağı için icra takibi başlattı. İcra dairesi bir gün sonra borçluya iletilmek üzere oluşturulan tebligatı, posta yoluyla göndermek için oluşturdu.

"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA" İDDİASI

Takip numarasıyla tebligatı takip eden İlkkahraman, tebligatın 15 gün boyunca dağıtıma çıkmadığını gördü. İlkkahraman, bunun üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek PTT Antalya Bölge Müdürlüğü ve memurlar hakkında ‘görevi kötüye kullanma’ iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

İHMAL İDDİASIAN CEZA TALEP EDİLDİ

Çalışanların ihmali olduğunu iddia eden İlkkahraman, “Bu tebligatların şehir içinde yaklaşık 15 gün dağıtıma çıkmadığına şahit olduk. Bunlarla ilgili telefonla ulaşsak da sonuç alamadık. TCK’da 'görevi ihmal' suçu tanımlanmıştır. Bundan dolayı suç duyurusunda bulunduk. Burada kesinlikle ihmal olduğunu düşünüyoruz. Gerekli tespitler yapıldığında ilgililerin cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

İcra dairelerinin icra takiplerini 3 iş gününde ilgililere çıkarma zorunluluğu olduğunu belirten İlkkahraman, "Postanelerin de en kısa sürede bunu ilgiliye tebliğ etme sorumluluğu var. Şikayette bulunduğumuz dosya yaklaşık 2 hafta postanede dağıtımı yapılmadan bekledi. Suç duyurusunda bulunduktan 10 gün sonra dağıtıma çıktı" diye konuştu.

PTT Antalya Bölge Müdürlüğü'nden ise konuya ilişkin açıklama yapılmadı.