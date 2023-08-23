Tedavi için Şanlıurfa'ya getirilen kuduz hastası, hayatını kaybetti

Suriye’nin Tel Abyad kentinde köpeğin ısırması sonucu kuduz teşhisi konulan ve tedavisi için Şanlıurfa’ya getirilen Hasan Halil Faras, hayatını kaybetti. Faras, Akçakale'de hastaneden kaçmış, boş bir arsada bulunup, Arapça bilen kişiler tarafından ikna edilerek, tekrar tedaviye alınmıştı.

Suriye'de köpek tarafından ısırılan ve kuduz tanısı konularak tedavi için Şanlıurfa'ya getirilen 30 yaşındaki Hasan Halil Faras, hayatını kaybetti.

Suriye'nin Tel Abyad kentinde bir köpeğin ısırdığı Hasan Halil Faras, yaralandı. İlk tedavisi ülkesinde yapılan Faras'a kuduz teşhisi konuldu. 19 Ağustos’ta Tel Abyad'ın sınır komşusu olan Akçakale Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Faras, burada bir odada karantinaya alındı.

Hasan Halil Faras, odanın kapısını açıp, bir hasta yakınının cep telefonunu alıp, kaçtı. Hasta yakınının ihbarı üzerine yapılan incelemelerin ardından polis ve sağlık ekipleri arama çalışması başlattı.

BOŞ ARSADA BULUNMUŞTU

Faras hastaneye 10 kilometre mesafedeki Dibat Mahallesi'nde boş tarlada bulundu. Faras'ı ikna etmek için Arapça bilen görevliler çağrıldı. Uzun uğraşların ardından ikna olan Hasan Halil Faras, özel kıyafetli ekiplerce ambulansla Akçakale Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

İlçede panik ve tedirginlik yaratan olay üzerine Faras, tedavi için Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Hasan Halil Faras, bu sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Faras'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Suriye'ye gönderildi.