Tedirgin eden görüntülere ilişkin Kaymakamlık'tan açıklama: Silahın oyuncak olduğu tespit edilmiştir

Eyüpsultan Kaymakamlığı, İstanbul’da bir çiftin ellerinde uzun ve kısa namlulu iki silahla gezinti yaparken fotoğrafının ortaya çıkmasına dair açıklama yaptı. Açıklamada emniyet güçleri tarafından yapılan kontrol neticesinde silahın oyuncak olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesine bağlı Göktürk mahallesinde bir çiftin, ellerinde silahlarla gezinti yaparken görüntüsünün ortaya çıkmasına ilişkin Eyüpsultan Kaymakamlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada 7 Ağustos Pazartesi günü Emniyet mensupları tarafından görüntünün alındığı yerde inceleme yapıldığı ve silahın oyuncak olduğunun tespit edildiği ifade edildi.

Göktürk Göleti’nde silahla göründüğü ifade edilen şahsa yönelik,

07.08.2023 tarihinde Emniyet mensuplarınca, görüntünün alındığı yerde yapılan kontrol neticesinde; silahın oyuncak olduğu ve başkaca da bir olumsuzluk olmadığı tespit edilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. https://t.co/QhrjuilGNP — Eyüpsultan Kaymakamlığı (@Eyupsultan_TC) August 8, 2023

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Göktürk Göleti’nde silahla göründüğü ifade edilen şahsa yönelik, 07.08.2023 tarihinde Emniyet mensuplarınca, görüntünün alındığı yerde yapılan kontrol neticesinde; silahın oyuncak olduğu ve başkaca da bir olumsuzluk olmadığı tespit edilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."