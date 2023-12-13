Tehlikeli raporlar!

Sağlık raporlarının geçerlilik süreleri bir kez daha uzatıldı. Hekimler, "Pandemiden bu yana neredeyse dört yıldır ilgili hekime gitmeden ilaçlarını kullanan hastalar var. Bu durum sağlık açısından ciddi sorunlar yaratabilir" dedi.

Sibel BAHÇETEPE

Pandemi döneminde hastanelerindeki yığılmaları önlemek amacıyla hayata geçirilen sağlık raporlarının uzatılması uygulaması neredeyse kalıcı hale geldi. Sağlık Bakanlığı, yenilenmemiş ve yenilenmesi gereken sağlık raporlarının süresini bir kez daha uzattı. Raporlar haziran 2024'e kadar geçerli olacak. Yurttaşlar için kolaylık gibi görünen bu uygulamanın bir takım sağlık risklerini barındırdığını belirten sağlık meslek örgütleri ve hekimler ‘‘Kamu hastaneleri çok yoğun. Rapor uzatmak neredeyse eziyete döndü. Seçim öncesi bunu yaparak kolaylık sağlanmış gibi gösterseler de aslında bu sakıncalı. Çünkü kronik hastalıklar takip edilmeli, ilaç dozları ve tedavi planı da ona göre yapılmalı’’ dedi.

HASTA TAKİBİ ÖNEMLİ

Türk Tabipleri Birliği (TTB) İkinci Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, sürekli ilaç kullananlar ile kronik hastalığı bulunan kişilerin 4 yıldır raporlarının belli aralıklarla uzatıldığını anımsatarak ‘‘Hastanın belki bazı kronik hastalıkları düzelmiş olabilir, belki hastalığı hafiflemiş belki de ağırlaşmış olabilir. İlaçları değiştirilebilir. Ama raporlar uzatılsın denildiğinde hasta hekimine gitmeden bunu yapıyorsa burada hastanın sağlığı açısından olumsuz durumlar olabilir. Gereksiz veya eksik ilaç kullanabilir, hastalığı ilerlemiş olabilir. Rapor uzatmada hastanın hekime gözükmesinde fayda var. Raporların uzatılmasının altında kamu hastanelerinin yoğunluğu olabilir, hastanelerde randevular aylar sonrasına verildiği için iktidar bunun gündeme gelmesini istemiyor’’ dedi.

Doç. Dr. Ali İhsan Ökten

TTB İkinci Başkanı

SEÇİM YATIRIMI

Ankara Tabip Odası Başkanı Dr. Muharrem Baytemür ise kronik hastalıklarının takibinin önemine dikkat çekerek ‘‘Bu hastaların zaman zaman ilaçları ve tedavileri değişebilir. O nedenle hastanın sadece ilacını alıp tedavi olması yeterli değil. Kalp fonksiyonu, böbrekleri, metabolizması gibi pek çok takibi yapılmalı. Bunlar aksarsa ileride daha ciddi komplikasyonlara yol açar’’ uyarısında bulundu. Koronavirüs pandemisi döneminde pek çok kronik hastanın takibini aksattığını anlatan Baytemür, ‘‘Bu durum hastalıklarını daha kötü hale getirdi. Bu kolaylık gibi gözükse de aslında toplum sağlığı açısından risk yaratabilir. Bu muhtemelen seçime yönelik alınan bir karar’’ diye konuştu.

Dr. Muharrem Baytemür

ATO Başkanı

KABUL EDİLEMEZ

Dr. Güray Kılıç ise özetle şu değerlendirmeyi yaptı: ‘‘Raporların yenilenmesi sadece bürokratik bir iş değil. Hastanın güncel durumu nedir, bir yıl sonra ne oldu, ne yaptı, hastalık ek bir etki yarattı mı gibi tüm durumlara bakılmalı. Raporların uzatılması koronavirüs pandemisi döneminde anlaşılabilir bir durumdu. Ancak artık kabul edilemez. Burada esas mesele kamu hastanelerinin yoğunluğu. Hastaların hastanelere ulaşması mümkün değil, hasta ilacını yazdıramıyor. Tekrar rapor çıkarmak eziyete döndü. Ama bu raporu yenilemek için hekim görme ihtiyacını da ortadan kaldırmıyor. Bir hatayı başka bir hatayla kapatamazsınız. Asla kabul edilebilir bir şey değil. Ona göre düzenleme yapılmalıdır. Hastayı doktorla buluşturmadan bir genelge ile raporun süresini uzatmak kabul edilemez. Neredeyse 3-4 yıldır doktor yüzü görmeyen kronik hastalar var. Bu durum ciddi sağlık sorununa yol açar.’’