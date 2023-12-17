TEİS'ten ilaç zammına ilişkin açıklama

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası, yüzde 25’lik ilaç zammına ilişkin, "Kur seviyesi güncel kurun çok altında kaldığı için piyasada bulunamayan ilaç sorununun devam edeceğini düşünüyoruz" açıklamasını yaptı.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında avro kurunun yüzde 25 artırılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Saydan, yaptığı yazılı açıklamada, Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı'nın Resmi Gazete'de yayımlandığını anımsattı.

Karara göre, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk lirası cinsinden 1 avro değerinin 25 Aralık 2023'te yürürlüğe girmek üzere, yüzde 25 artırılarak 14,0387 liradan 17,5483 liraya yükseltildiğini ifade eden Saydan, bunun, reel kur olan 31,61 liranın ancak yüzde 55'ine ulaştığını belirtti.

Saydan, şunları kaydetti:

"Bakanlıkça belirlenen kur son 8 yıldır, reel avro kurunun yüzde 50'si oranında seyretmeye devam etmektedir. Bugün yaşanan 'ilaç yoku' probleminin en temel sebebi budur. Kur seviyesi güncel kurun çok altında kaldığı için piyasada bulunamayan ilaç sorununun devam edeceğini düşünüyoruz. İthal ilaçların güncel kura göre ithalatında sıkıntılar yaşanmaya devam edecektir.

Ayrıca bu kararın yürürlüğe girmesi 25 Aralık olarak belirlendiği için depolardan ilaç akışı bugün itibarıyla oldukça azalmaya başladı. 10 gün süreyle biz eczacılar ne yapacağımızı kara kara düşünüyoruz. İlacın ulaşılabilir ve bulunabilir olması zorunludur. Aksi halde hayati öneme sahip bir çok ilaç piyasada bulunamayacak duruma gelecek."

Saydan, "ilacın piyasada bulunabilir olması için avro kurunun güncellenmesinin yeterli olmayacağını" ifade ederek, "Bir an önce yerli ilaç sanayi desteğinin artırılarak, üretime geçilmesi gerekiyor. Bunun sonucunda hem dışa bağımlılığımız azalacak hem de ilaç fiyat avantajı sağlanmış olacak" değerlendirmesinde bulundu.​​​​​​​