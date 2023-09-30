Tek adam rejimi, krizi derinleştirdi: "4 yılda en az 1477 kişi ekonomik sorunlar nedeniyle intihar etti"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar, başkanlık sistemine geçildiği 2018 ile 2022 yılı arasında en az 1477 yurttaşın ekonomik sıkıntılar nedeniyle intihar ettiğini belirterek, "Ekonomik krizin derinleşmesini de beraberinde getiren tek adam rejimine geçildiği yıldan bu yana ekonomik nedenlerden ötürü intiharların da her yıl arttığı görülmektedir. Sadece 2022 yılında 300 yurttaşımız aynı nedenle canına kıydı” dedi.

CHP İşçi Sendikaları, STK ve Meslek Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar, bugün yaptığı yazılı açıklamada, ekonomik sorunlar nedeniyle artan intiharlara dikkat çekti.

Uyar, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre yaptığı çalışma kapsamında, sadece 2018 ile 2022 arasında en az bin 477 kişinin ekonomik sorunlar nedeniyle intihar ettiğini belirtti.

Uyar, hafta içerisinde aynı günde üç sağlık emekçisinin intihar ettiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

“Emekçilerimizi sadece iş cinayetlerinde değil. Ekonomik kriz, güvencesizlik, işyeri moobingleri nedeniyle intiharlara da kurban veriyoruz. Geride bıraktığımız haftada aynı gün içerisinde üç doktorumuz, üç sağlık emekçimiz aynı gün intihar etti. Ekonomik kriz, güvencesizlik, yoğun ve güvencesiz çalışma koşulları, idare baskısı; emekçilerimizin ne yazık ki hayatlarına mal olmaktadır."

"SAĞLIK EMEKÇİLERİ YAŞAMLARINA SON VERMEMEK İÇİN GİDİYORLAR"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlık emekçilerinin yurt dışına gitmeleriyle ilgili yaptığı açıklamaları da anımsatan Uyar, "Erdoğan doktorlarımız, sağlık emekçilerimiz için ne demişti; ‘Giderlerse gitsinler.’ Sağlık emekçilerimiz işte bu yüzden ülkemizi terk etmek istiyorlar. Sizin bu anlayışınız yüzünden kendi ülkelerinden gitmek zorunda kalıyorlar. Düşük ücretlerle, yoğun ve güvencesiz çalışma koşulları nedeniyle yaşamlarına son vermemek için gidiyorlar” dedi.

"GİDEREK ARTIYOR"

TÜİK’in verilerine atıf yapan CHP’li Uyar, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçildikten sonraki intihar vakalarına ilişkin şunları kaydetti:

“2018 yılından yani ülkemizde başkanlık sistemine diğer bir deyişle tek adam rejimine geçildiği günden 2022 yılına kadar en az 1477 yurttaşımız ekonomik sıkıntılar nedeniyle intihar ederek yaşamına son verdi. Ekonomik krizin derinleşmesini de beraberinde getiren tek adam rejimine geçildiği yıldan bu yana ekonomik nedenlerden ötürü intiharların da her yıl arttığı görülmektedir. Sadece 2022 yılında 300 yurttaşımız aynı nedenle canına kıydı. İktidar daha fazla bolluk, daha fazla refah, daha fazla zenginlik ve huzur vaat ettiği bu sefalet rejiminde, en az 1477 yurttaşımızı; açlığın, yoksulluğun, işsizliğin ve ümitsizliğin pençesinde ne yazık ki kaybettik. Bu iktidar, insanlarımızın yaşam sevincini elinden alan, yurttaşlarımızı umutsuzluk girdabına sürükleyen ve vatandaşlarımızın yaşamdan kopmasına neden olan, kötülüğün ve ölümün iktidarıdır.”

ÜÇ HEKİM İNTİHAR ETMİŞTİ

Türk Tabipleri Birliği (TTB) geçtiğimiz gün, bir gün içerisinde 3 hekimin yaşamına son verdiğini açıklamıştı. Sağlık Bakanlığı, hekimlerin intiharıyla ilgili hiçbir açıklama yapmamıştı.

TTB İkinci Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, Sağlık Bakanlığı'nın konuya ilişkin herhangi bir taziye mesajı yayınlamadığına vurgu yaparak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı istifaya çağırmıştı.