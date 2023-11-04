Tek sorumlu şoför değil!

Maraş’ta depremde hasar alan binaların yıkımı için daraltılan yolda halk otobüsünün çarptığı motosikletli hayatını kaybetti. Karataş’ın ailesi “Uyarı levhası yoktu” dedi.

İsmail ARI

Maraş’ın Onikişubat ilçesi Adil Erdem Bayazıt (Ağcalı Kavşağı) Bulvarı’nda özel halk otobüsünün çarptığı 22 yaşındaki motosiklet sürücüsü Mustafa Karataş yaşamını yitirdi. 29 Ekim’de yaşanan kazanın ardından otobüs şoförü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ancak kazanın depremde hasar gören binaların yıkım çalışmaları için yolun daraltılması nedeniyle meydana geldiği belirtildi.

Mustafa KARATAŞ

Daraltılan yola uyarı levhaları dahi yerleştirilmediğini ve kazadan 10 dakika sonra levhaların konulduğunu öne süren Mustafa Karataş’ın ağabeyi İlker Karataş, BirGün’e yaptığı açıklamada, “İki şeritlik yol tek şeride düşürülmüş ve uyarı levhası konmamış. Kardeşim Mustafa’nın koruyucu teçhizatı üzerindeydi ve trafik kurallarına da hep uyardı. Kardeşimin bir hatası yok. Belediyenin ihmalkârlığı yüzünden, hasarlı binaların yıkım çalışmalarında çok fazla kaza oluyor. Kardeşim nişanlıydı, iki ay sonra da evlenecekti” dedi. Aynı zamanda depremzede olduklarını da söyleyen İlker Karataş şöyle devam etti: “Kentte trafik birçok yerde ters yönden akıyor. Suçu kaza yapanlara atıyorlar. Başka insanlar da yaşamını yitirmesin. Mustafa’nın hiç bir şekilde suçu yoktu. Olay şoförün üzerine atılıp kapatılmasın istiyoruz. Adalet yerini bulsun istiyoruz. Şoför dahi ‘Duba, uyarı levhası yoktu’ diye ifade veriyor ama belediye suçu şoföre atıyor. Biz ses çıkarmazsak başkaları da ölür. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Necati Okay’ı aradık dalga geçer gibi konuştu. Sorumlulara tek tek dava açacağız.”