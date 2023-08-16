Tekirdağ'da bir erkek, kız arkadaşı olduğu iddia edilen kadını öldürdü

Çerkezköy’de bir erkek, kız arkadaşı olduğu iddia edilen kadını boğarak öldürdü. Fail, cinayetin ardından ilçedeki polis merkezine teslim oldu.

Kadın 16.08.2023 13:50 Giriş: 16.08.2023 13:50

Güncelleme: 16.08.2023 14:15 Kaynak: İHA

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