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Tekirdağ'da bir erkek, kız arkadaşı olduğu iddia edilen kadını öldürdü

Çerkezköy’de bir erkek, kız arkadaşı olduğu iddia edilen kadını boğarak öldürdü. Fail, cinayetin ardından ilçedeki polis merkezine teslim oldu.

Kadın
  • 16.08.2023 13:50
  • Giriş: 16.08.2023 13:50
  • Güncelleme: 16.08.2023 14:15
Kaynak: İHA
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Tekirdağ'da bir erkek, kız arkadaşı olduğu iddia edilen kadını öldürdü

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, 26 yaşındaki bir erkek, Z.A. isimli kadını kadını boğarak öldürdü. 

Edinilen bilgiye göre, dün akşam (15 Ağustos) Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşanan olayda, Ü.I. isimli erkek kiralık bir evde görüştüğü Z.A.’yı boğarak öldürdü. 

Ü.I. daha sonra ilçedeki polis merkezine giderek teslim oldu. Olay yerine giden polis ve acil sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede kadının olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kadının cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna sevk edilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

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