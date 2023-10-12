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Tekirdağ'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 6 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde 6 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Güncel
  • 12.10.2023 20:30
  • Giriş: 12.10.2023 20:30
  • Güncelleme: 12.10.2023 20:33
Kaynak: iHA
Tekirdağ'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 6 öğrenci hastaneye kaldırıldı
İHA

Tekirdağ'daki Muratlı Hacı Rafet Gümüş Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde eğitim gören 6 öğrenci, mide bulantısı, ağrı ve ishal şikayetleri yaşayınca okul yönetimi ile birlikte hastaneye başvurdu.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürülen 6 öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Müşahede altında tutulan öğrencilerin tedavilerinin ardından taburcu edileceği öğrenildi. Diğer taraftan, Muratlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

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