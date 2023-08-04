Tekirdağ'da iş cinayeti: Kumaş makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti
Tekirdağ'da fabrikada kumaş makinesine sıkışan Ülkü Kara, hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde fabrikada kumaş makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti.
Vakıflar Mahallesi'nde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında çalışan Ülkü Kara (48), kumaş makinesine sıkıştı.
Çevredekilerin haber vermesiyle fabrikaya gelen sağlık ekipleri Kara'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.