Teknoloji şirketleri binlerce kişiyi işsiz bıraktı

Ekonomi Servisi

Küresel teknoloji şirketleri yılın başından bu yana 34 bin kişiyi işten çıkardı. Uzmanlara göre işten çıkarmalarda yatırım yapmak üzere işgüçlerini yeniden düzenlemesi etkili oldu.

Sektördeki işten çıkarmaları takip eden Layoffs.fyi isimli internet sitesinin verilerine göre, Microsoft, Snap, eBay ve PayPal gibi şirketler ocak ayının başından bu yana binlerce kişiyi işten çıkardı. Bu yıl toplam 138 teknoloji şirketinin personelini işten çıkardığı görüldü. Layoffs.fyi verilerine göre, 2023 yılında teknoloji sektöründe toplam 263 bin kişi işten çıkarılmıştı. 2024'teki işten çıkarmalar, Meta, Amazon ve Microsoft gibi büyük teknoloji şirketlerinin pandemi sırasında aşırı yatırım yaptıkları 2023 başından daha az. ABD'li banka Jefferies'in analistlerinden Brent Thill, "İşten çıkarmalar devam edecek ve daha da kötüleşebilir. Bulaşıcı hale geldi." değerlendirmesinde bulundu.