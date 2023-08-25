Tekstil işçileri haklarını alamıyor: Çalışma süreleri uzun, maaşlar düşük

Türkiye’nin dört bir yanındaki tekstil işçileri açlık sınırının altında maaşlarla çalışıyor. Çalışma saatlerinin uzun olduğu sektörde, maaşlar da çok düşük.

Abidin YAĞMUR

Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası'nın raporuna göre yılladır sektörde çalışan kalifiye işçiler bile asgari ücret düzeyinde maaşlar alıyor. Birçok şehirde fabrikalar asgari ücret bile vermiyor. Tekstilde en yüksek işçi maaşı ise 17 bin lira. Tekstil işçilerinin büyük kısmı güvencesiz, parça başı çalışıyor, neredeyse her gün fazla mesaiye kalıyor.

Gaziantep’te bulunan Şireci Tekstil işçilerinin grevi, tekstil sektöründeki düşük ücret, fazla çalışma, güvencesiz çalışma, keyfi işten çıkarma gibi sorunlarını gündeme getirmişti.

Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası'nın hazırladığı "Tekstil İşkolu Ücret Raporu" aynı sorunların tüm Türkiye genelinde yaşandığını, tekstil işçisinin adeta açlığa mahkûm edildiğini gösteriyor.

Sendikanın raporunda, yurdun dört bir yanındaki tekstil fabrikalarında çalışan işçilerden derlenen bilgilere yer verildi.

"DİYARBAKIR’DA KİMİ 5 BİN TL’YE, KİMİ 9 BİN TL’YE ÇALIŞIYOR"

Buna göre Adana’daki tekstil fabrikalarında işçilerin büyük kısmı en düşük ücret olan asgari ücrete çalışıyor. Adana’da en yüksek tekstil işçisi maaşı 14 bin TL.

Adıyaman’da en düşük tekstil işçisi ücreti 13 bin TL, en yüksek işçi ücreti 14 bin TL. Ayrıca makineci olmayan işçiler asgari ücret ve asgari ücretin altında maaşlar alıyor.

Batman’daki 3 büyük tekstil fabrikasında asgari ücretin üzerinde maaş alan işçi yok. Diyarbakır’da ise kimi tekstil firmalarında 5 bin TL’ye, 9 bin 500 TL’ye çalışan işçiler var. Diyarbakır’daki tekstil fabrikalarında da en yüksek ücret asgari ücret düzeyinde.

"İSTANBUL’DA EN DÜŞÜK 12 BİN, EN YÜKSEK 18 BİN TL"

İstanbul’daki tekstil fabrikalarında en düşük işçi maaşı 12 bin lira. En yüksek maaş ise 18 bin lira civarında ancak işçilere 17 bin lira veren fabrika sayısı oldukça az. Genellikle 14 bin TL ile 15 bin TL arasında maaş ödeniyor.

Kahramanmaraş’ta işçiler asgari ücret veya az üstünde ücret alıyor. Sadece makine operatörleri 16 bin TL arasında alıyor.

"MARDİN’DE FABRİKALARDA 6 BİN LİRA ALANLAR VAR"

Mardin’de bir fabrikada 215 kişi çalışıyor. 40-50 kişi asgari ücret alıyor. 60 kişi öğrenci statüsünde maaş+stajyer ücreti birleştirilip asgari ücrete denk getiriliyor. 40 kişi 6 bin TL ücret alıyor. Geri kalanlar ise 9 bin TL bandı arasında ücret alıyor.

Yine Mardin’de bir başka fabrikada 120 kişi çalışıyor. 60 kişi asgari ücret alıyor. Geri kalan işçilere ise asgari ücretin altında ücret ödeniyor.

"MERSİN’DE MAAŞLAR GECİKİYOR, ÜCRETSİZ İZİN DAYATILIYOR"

200 kişinin çalıştığı bir fabrikada 30 kişi asgari ücret alıyor. Geri kalanlara ise asgari ücretin altında ücret ödeniyor.

Mersin’de bulunan fabrikalar işçilere asgari ücret ile 13 bin 150 TL arasında ücret veriyor. İşçiler ağır koşullarda çalışıyor. Ayrıca firmalar işlerin yokluğunda işçileri keyfi olarak sürekli ücretsiz izne çıkartıyor. Firma patronları işçilerin maaş ödemelerini sürekli geciktiriyorlar.

"ANTEP’TE 12 SAAT ÇALIŞIRLARSA 18 BİN LİRA KAZANIYORLAR"

Gaziantep’te bulunan fabrikalar işçilere 12 bin TL ile 16 bin TL arasında ücretler ödüyor. İşçiler ağır koşullarda, baskı altında çalışıyor. Çorap işçilerinin ücretleri 18 bin TL üzerinde olabiliyor. Ancak 12 saatlik çalışma süresi içerisinde bu ücreti alıyorlar. Deri, çanta ve ayakkabı işçileri parça başı iş yaptıkları için ücretler değişiyor.

“FİİLEN BÖLGESEL ASGARİ ÜCRET UYGULANIYOR”

Devrimci Tekstil İşçileri Sendikasının raporunda, “Ücretlerin erimesi ile tekstil iş kolunda parça başı çalışma tekrardan yaygınlaşıyor. Esnek, güvencesiz çalışma kalıcı hale getiriliyor. Sermayedarların AKP iktidarından isteği olan bölgesel asgari ücret aslında yasal olarak hayata geçirilmemiş olsa da Doğu ve Güneydoğu kentleri başta olmak üzere birçok kentte bulunan tekstil fabrikalarında fiili olarak patronlar tarafından hayata geçiriliyor. Ülkenin dört bir yanına devlet teşvikiyle yayılan tekstil ve dokuma iş kolunda yeni istihdam yaratılsa da ucuz iş gücü yaygınlaşıyor” denildi.