Telefondan deprem uyarı sistemi nasıl açılır? Android, İOS telefonda deprem alarmı nasıl çalışır?

Akıllı telefonların hayatımızdaki yeri ve önemi arttıkça deprem uyarı sistemi, deprem alarmı vb. yeni işlevlerle de yeni teknolojileri yaşantımıza katıyor. Peki, telefondan deprem uyarı sistemi nasıl açılır? Android, İOS telefonda deprem alarmı nasıl çalışır?

Olası bir deprem öncesi uyarı ya da almak isteyen yurttaşlar akıllı telefonlarda yer alan deprem uyarı sistemini ve Android, İOS telefonda deprem alarmı nasıl çalışır çalışır konularını araştırıyor. Telefondan deprem uyarı sistemi nasıl açılacağına dair Android işletim sistemleri deprem alarımı başlıklı kılavuzlar yayınladı. Peki, telefondan deprem uyarı sistemi nasıl açılır? Android telefonda deprem alarmı nasıl çalışır?

Telefondan deprem uyarı sistemi nasıl açılır?

Google, altyapısı ve teknolojisinden faydalanarak dünya çapındaki depremleri algılayarak kullanıcılara uyarı gönderdiği ücretsiz bir sistem geliştirmişti. Deprem meydana geldiğinde deprem dalgalarının sarsıntısından korunmak için zaman kazandırmak amacıyla geliştirilen Android Deprem Uyarı Sistemi son dönemlerde merak ediliyor.

Android deprem uyarı sistemi kullanmak için, kablosuz bağlantı veya veri bağlantısı açık olmalıdır. Ancak, bölgenizde meydana gelen tüm depremler için uyarı almak her zaman garanti değildir. Uyarılar bazen alınabilir, ancak bulunduğunuz konumda bir deprem olduğunu hissetmeyebilirsiniz. Uyarıları, sarsıntı başlamadan önce, sırasında veya sonrasında alabilirsiniz.

Telefondan deprem uyarı sistemini açmak için ilk olarak telefonunuzun "AYARLAR" menüsüne gidin. Daha sonra "Konum > Gelişmiş > Deprem Uyarıları" adımlarını takip ederek deprem uyarı sistemini aktifleştirin.

Android telefonda deprem alarmı nasıl çalışır?

Söz konusu uygulama sadece Android cihazları için geçerlidir ve iOS için Google Deprem Uyarısı sistemi aktif değildir. Bu uyarı sistemi, ABD merkezli teknoloji devi Google'ın Android işletim sistemini kullanan telefonlarda kullanılmaktadır ve ücretsiz olarak tüm kullanıcılara sunulmaktadır. Ancak, bu uyarı bildirimlerini alabilmek için telefonunuzda bu özelliği açmanız gerekmektedir. Ayrıca, Android'in deprem uyarıları sadece Wi-Fi, kablosuz internet bağlantısı veya veri bağlantısı açıkken gönderilmektedir.

Android Deprem Uyarı Sistemi, 3 milyardan fazla Android akıllı telefonun ivmeölçerleri kullanılarak sarsıntıyı algılar ve etkilenen bölgedeki Android kullanıcılarına uyarı gönderir. Bu uygulama, telefonunuzun "konum" ayarları üzerinden yapılabilmektedir. Ancak, Google bu uygulama ile her depremin algılanacağını taahhüt etmemektedir. Sistem, konumunuzu kullanarak telefonunuzun yakın çevresindeki 4,5 büyüklüğündeki ve üzerindeki depremleri size bildirmek için çalışır. Bu uyarılar, SharkeAlert tarafından sağlanan verilerle gönderilir.

Uygulama, telefonlarda bulunan ivmeölçer (accelerometer) adlı sensörü kullanarak hareketi algılar. Kullanıcılardan gelen veriler büyük bir veritabanında toplanır ve sistem, benzer bir hareket algılayan birçok cihaz olduğunda bu durumu depremin bir işareti olarak değerlendirir. Ardından, sistemin tespit ettiği bir deprem bölgesindeki diğer kullanıcılara hızla bir uyarı gönderir. Bu uyarılar, kullanıcılara saniyelerle ölçülen ekstra bir süre kazandırarak güvenliklerini artırır.