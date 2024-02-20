TEPAV'dan faiz uyarısı: Para politikasında 3 gelişmeye dikkat çekildi

TEPAV, sıkı para politikasına ara vermesi beklenen Merkez Bankası'nın, politika faizini yüzde 47,5'e yükseltmesi gerektiği yönünde bir değerlendirmede bulundu. Para politikasına dikkat çeken TEPAV, sorunu derinleştiren üç gelişmeye vurgu yaptı.

Türkiye Ekonomik Politik Araştırmalar Vakfı (TEPAV), TCMB politika faizinin yüzde 47,5'e yükselmesi gerektiğini öngördü.

"Para Politikası Değerlendirme Notu"nda verilere bağlı olarak ilave sıkılaşmanın da yapılabileceğinin belirtilmesi gerektiğini kaydeden TEPAV, "Döviz karşılığı Türk lirası swap piyasası işlemleri uygulaması gözden geçirilmeli; aşamalı olarak bu işlemlerin vadesi kısaltılmalı ve tutarı azaltılmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

TEMEL SORUNU GELİŞTİREN ÜÇ GELİŞME

TEPAV para politikası açısından temel sorunun mayıs ayında yüzde 75 civarında tepe noktasına ulaşması beklenen enflasyonun 2024 sonunda yüzde 36'ya nasıl düşürüleceği ve daha sonraki dönemde de bu düşüş eğiliminin nasıl devam ettirileceği olduğuna dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:

"Bugün bu temel sorunu derinleştiren üç gelişme daha gözlenmektedir. İlki, 2023 merkezi yönetim bütçesi ile 2023 merkezi yönetim nakit bütçesi arasındaki farkın bugüne kadar görülmemiş düzeylere çıkmış olmasından kaynaklanmaktadır... İkincisi, 2024 sonu ortalama enflasyon bekleyişinin hala yüzde 43 gibi yüksek bir düzeyde seyrediyor olmasıdır. Üçüncüsü, 2024 yılında GSYH'ye oranla yüzde 6'nın üzerinde gerçekleşmesi beklenen bütçe açığını azaltmaya yönelik alınabilecek mali tedbirlerin olası enflasyonist etkileridir."

Raporda, politika faizinin yüzde 45'e çıkarılmasına karşın sürecin Türk lirası mevduat faizlerine yeterince yansıyamadığı görüşüne de yer verildi.

Kaynak: BloombergHT