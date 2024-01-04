Tepki çekmişti: Bornova Anadolu Lisesi içindeki inşaat durduruldu

İzmir’de, Bornova Anadolu Lisesi koru bölgesine anaokulu projesi yapıldığı iddia edildi. Öğrenciler ve veliler duruma tepki gösterirken, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ inşaatın 'kayma' nedeniyle durdurulduğunu ve inşaat ruhsatında düzenleme yapılacağını söyledi.

BİRGÜN EGE

İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan kentin köklü kurumlarından bir olan İzmir Bornova Anadolu Lisesi (BAL) koru bölgesine anaokulu projesi yapıldığı iddia edildi. Okulun inşaatına ise geçen hafta sonu başlandığı belirtildi. Tepki çeken olayın ardından Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, inşaatın durdurulduğunu açıkladı.

Mezunları arasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de bulunduğu Bornova Anadolu Lisesi koru alanında yapılan inşaatla ilgili Soyer, "Bornova Anadolu Lisesi kampüsünde yapılan inşaatla ilgili yasal inceleme sürecimizi tamamladık. Yapılan inşaatın imar mevzuatı açısından eksik ve hataları olduğunu yerinde tespit ettik. İnşaatın ivedilikle mühürlenmesi için gerekli tüm işlemleri başlattık ve Bornova Belediyesi’ne mühürleme işlemini yerine getirmesi için resmi yazımızı ilettik. Kamuoyuna arz ederim" ifadelerini kullandı.

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ise konu hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"2022 Ekim ayında bakanlık tarafından bir müracaat geldi. İzmir’in 11 ilçesinde okul bahçelerini değerlendirmek üzere bir devlet projesi. Eski Milli Eğitim Bakanı'nın projesinin devamlılığı açısından 5 Aralık’ta ruhsat verdik. İmar alanı içerisinde bir alan. Eğitime tamamen tam destek veren bir belediyeyiz ve bu konuda hangi kurum bize müracaat ederse jet hızıyla cevap veren bir kurumuz. Ve öyle de olmak gerekiyor. Biz okulları kazandırma konusunda talep edersek tüm arkadaşlarla bu konuda olumlu cevap veriyoruz. Burada yapılacak olan bina okulun ihtiyaçlarını karşılayacak modern bir bina. Çok amaçlı bir bina olması bizim de tercihimizdir."

Projenin Milli Eğitim Bakanlığı ve İzmir Valiliği tarafından yapıldığı için kendilerinden bağımsız olduğunu belirten İduğ, "Bize düşen görev nedir? Okulla ilgili imar alanı içerisindeki inşaat ruhsatını vermek. Biz bu inşaat ruhsatını verdik. Ve ölçümleri yaptığımızda da 7 metrelik bir kayma olduğunu tespit ve evrakta inşaatı durdurma kararı aldık. Bu inşaatın yeniden bir projeyle tekrar devam etmesi mümkün. Ama bize tekrar müracaat edecekler. Onunla ilgili tüm yazışmaları yaptık. Burada ağaç kesme yoktur. Koruluk alanda inşaat yoktur. Bir ağaç bile kesilmemiştir. Sadece inşaatın yapıldığı alanın bir yedi metre bir kayması vardır. Bu düzeltilerek inşaat devam edecek. O binanın, bir laboratuvara dönüştürülmesini ihtiyacı olan tesiste dönüştürülmesini arzu ederiz. Ama bu bizim fikrimiz. Biz sadece Bornova Belediyesi olarak inşaat ruhsatı vermekle yetkiliyiz. Tamamen hepsi yasal bir şekilde yapılmıştır. Bakanlık anaokulu yapmak isterse biz kendi alanlarımızda tahsis yapılabiliriz" dedi.

ÖZEL’DEN TEPKİ CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise konuya ilişkin "İzmir Bornova Anadolu Lisesi Türkiye’nin en saygın ve değerli eğitim kurumlarından biridir. Binlerce mensubundan biri olduğum Bornova Anadolu Lisesi ailesine bunu yaşatamazsınız. Bu hatadan derhal geri dönülmelidir. Bornova Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı’nın, öğrencilerinin ve velilerinin yanında bu rezaletin karşısındayız" ifadelerini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Yeniçağ Haber Müdürü Fatih Ergin, İzmir’in köklü okullarından Bornova Anadolu Lisesi’nin korusuna Suriyeli çocuklar için anaokulu yapıldığına dair bir haber yayımlamıştı. Haberle ilgili açıklama yapan İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ise BAL arazisine ihtiyaçtan dolayı anaokulu inşa edildiğini belirtmiş ancak okulun Suriyeli çocuklara özel olmadığını açıklamıştı.