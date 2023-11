Termik, suyu çalıyor

Muğla’da halk iki termik santralın ihtiyacından 2 kat fazla su kullandığını belirterek ‘su hakkı’ eylemi yaptı. Bölge halkı, “Susuzluk çekiyoruz” diyerek iktidarın yurttaşları değil şirketleri düşündüğünün altını çizdi.

Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) çağrısıyla ‘su hakkı’ için eylem yapan halk, iki termik santralın Bodrum’u susuz bıraktığını söyledi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Muğla 213. Şube Müdürlüğü önünde bir araya gelen halk, evlerine su iletimi sağlanamadığını belirterek Bodrum’un ihtiyacı olan su miktarının iki katından fazlasını kullanan termik santralların kapatılmasını istedi. Halk, “Susuzluk çekiyoruz” dedi. Bodrum’da 16 milyon metreküp hacminde açık olduğunu dile getiren MUÇEP Üyesi Candan Süsoy, iki termik santralın toplam 33,5 milyon metreküp içilebilir kalitede su kullandığına dikkat çekti.

KARARI UYGULAYIN

“Su Tahsisleri Hakkındaki Yönetmelik suyun kullanımında öncelik sıralaması yapmakta ve halkın içme ve kullanma suyu ihtiyacını birinci, enerji üretimi ve sınai su ihtiyaçlarını ise dördüncü sıraya koyuyor” diyen Süsoy, DSİ’nin kendi yönetmeliğini hiçe saydığını aktardı. Süsoy, şöyle konuştu: “Doğa ve insan sömürüsü gerçekleşiyor. Bölge halkı ölüm çukurlarının dibinde her gün hasta oluyor, her gün ölüyor, her gün daha fazla susuzluk çekiyor. Devletin kurumları kamu yararını, hukuku unutmuş, sanki tek görevleri kamu kaynaklarını termik santrallerin patronlarına aktarmakmış gibi davranıyor. Derhal yargı kararını uygulayın ve termik santrallerin kapatılmasını sağlayın.” Akbelen Ormanı için mücadele eden İkizköylü Nejla Işık ise “Bu santraller çalışmaya devam ederse sadece İkizköylüler, Çamköylüler değil Bodrum zaten susuz, Milas da susuz kalacak, Muğla da susuz kalacak” dedi.

∗∗∗

KENTİ HALK KORUYOR

Hatay’da orman, tarım ve zeytinlik alanlarında İnovatif Enerji Tedarik A.Ş. tarafından yapılmak istenen 18 adet rüzgar enerji santralı projesini halk engelledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca onaylanan projenin çevresel etki değerlendirme süreci kapsamında halkın katılım toplantısı yapılmak istendi. Toplantıya tepki gösteren bölge halkı, itiraz dilekçesinde şöyle dedi: “Proje alanının büyük oranda yerleşim yerlerine yakın, jeolojik haritalara göre Antakya fay zonunun 80 metre yakınında olması nedeniyle itirazlarımızı bildirerek toplantıya katılmak istemedik.”