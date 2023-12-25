Termikçi şirket hukuk tanımıyor

Muğla’daki Yatağan Termik Enerji Üretim şirketi, mahkeme kararlarını hiçe sayarak sit ve tarım arazileri üzerine kömür ocağı açmak için harekete geçti. Bölgede yaşayan yurttaşlardan tepki yağdı.

Aycan KARADAĞ

Muğla’nın Yatağan ilçesi uzun yıllardır Yatağan Termik Enerji Üretim şirketiyle başı dertte. Şirketin bölgedeki santralına kömür sağlayan maden ocakları yüzünden doğa talanı her yıl artarak devam ediyor. Bölgede yaşayan yurttaşların mücadelesi sürerken, şirket ise hukuk dinlemiyor.

Aydem Holding’in bünyesinde bulunan şirket, Turgut mahallesinde 8,3 hektarlık alanda yeraltı işletmeciliği kömür ocağı projesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuruda bulundu. Bakanlık projeyi incelemek için çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci başlattı.

TARIM ALANI ÜZERİNDE

Proje kapsamında şirket, yıllık bir milyon ton kömür üretimi ve işletme yapmak istiyor. Proje sit ve tarım arazileri üzerinde yer alıyor. Proje alanına en yakın konut ise sadece 460 metre mesafede bulunuyor. Proje bedeli ise 4 milyar 950 milyon olarak planlandı.

Yatağan Yeşil Yaşam Derneği Başkanı Kazım Erol, “Şirket ÇED süreci olmadan kömür çıkartıyordu. Biz bunları defalarca şikâyette bulunduk. Şirketin ruhsatlarına karşı dava açtık. Ruhsatları iptal ettirdik. Tüm bunlara rağmen şirket proje yaparak Bakanlığa başvuruda bulundu. Termiğin artık ilçemizi bitirmesine izin vermeyeceğiz. Mücadele edeceğiz. Toprağımızı, tarihimizi kurtarmak için hukuki süreç başlatacağız. Yaşam alanımızı koruyacağız” diye konuştu.

MAHKEME İPTAL ETTİ

Yatağan Yeşil Yaşam Derneği, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Yatağan Termik Enerji şirketine verilen maden ruhsatlarına karşı geçtiğimiz yıl dava açtı. Açılan dava Muğla 3. İdare Mahkemesi tarafından reddedildi. Dernek, mahkemenin bu kararını istinaf mahkemesine taşıdı. İzmir Bölge İdare Mahkemesi 7. Bölge İdari Dava Dairesi ise yerel mahkemenin bu kararını bozdu. Bilirkişi raporu eşliğinde dosyayı değerlendiren mahkeme, mahallenin tarımsal ve zeytin varlığının yanı sıra arkeolojik değeri olduğunu belirterek, davayı reddeden kararının kaldırılmasına ve şirkete verilen ruhsatın iptaline oy birliği ile karar verdi.

YİNE ÇINAR MÜHENDİSLİK

Proje dosyasını hazırlayan Çınar Mühendislik Müşavirlik Şirketi, daha önce birçok talan projesini hazırlayan şirket olarak karşımıza çıkıyor. Şirket, Kanal İstanbul projesi başta olmak üzere ülkenin birçok yerinde uzmanlar tarafından ‘çevre katliamı’ denilecek çalışmaların dosyalarını hazırladı.