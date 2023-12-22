Tesla, 120 binden fazla aracını daha geri çağıracak

2 milyondan fazla aracı otopilot yazılımını güncellemek için geri çağıran Tesla, ABD'deki 120 bin 423 aracını daha geri çağıracağını bildirdi.

Dünya 22.12.2023 15:16 Giriş: 22.12.2023 15:16

Güncelleme: 22.12.2023 15:52 Kaynak: iHA

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Fotoğraf: Depophotos

ABD'li elektrikli otomobil devi Tesla, ülkedeki 120 bin 423 aracını geri çağıracağını duyurdu. Elon Musk’ın CEO’su olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla, araçlarını geri çağırmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz hafta 2 milyondan fazla aracını geri çağıracağını duyuran otomobil devi, ABD’deki 120 bin 423 aracını geri çağırma kararı aldı. Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, söz konusu araçların kaza sırasında kapılarının açılma riski bulunduğunu bu nedenle yazılım güncellemesi yapılacağını belirtti. HANGİ MODELLER GERİ ÇAĞIRILACAK? Geri çağrılacak araçların 2021-2023 yılları arasında üretilen Model S ve Model X araçlarını kapsadığı ifade edildi. ABD Karayolu Güvenlik İdaresi, geçtiğimiz hafta Tesla’nın otopilot yazılımında tespit edilen sorunu gidermek için 2 milyon 30 bin aracın geri çağıracağını açıklamıştı. Tesla, 2 milyondan fazla aracını geri çağırdı