Tesla'nın en ucuz aracı Türkiye'de satışa çıktı
Tesla, Model Y'nin yüzde 10'luk ÖTV indirimine giren en ucuz versiyonunu Türkiye'de ön satışa sundu. Model Y, 1 milyon 791 bin 451 TL'ye satılıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Tesla, yüzde 10'luk Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimlerinden faydalanılacak Model Y'yi bugünden itibaren Türkiye'de ön satışa sundu.
Son dönemde 10 binden fazla çalışanını işten çıkarması ile gündeme gelen Tesla'nın Türkiye'de ön satışa sunulan aracının teslimi haziran ve temmuz ayında başlanacak.
Model Y 1 milyon 791 bin 451 liradan satışa sunuldu. Tesla Türkiye'nin sitesinden 50 bin 000 TL kapora ile siparişler bugün başladı.
Arkadan çekişli versiyonu satışa sunulan Model Y'nin 455 kilometre menzili, 0-100 km hızlanması 7.5 saniye olarak açıklanmıştı. Model Y 217 km hıza kadar ulaşabiliyor.