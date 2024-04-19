Tesla'nın en ucuz aracı Türkiye'de satışa çıktı

Tesla, Model Y'nin yüzde 10'luk ÖTV indirimine giren en ucuz versiyonunu Türkiye'de ön satışa sundu. Model Y, 1 milyon 791 bin 451 TL'ye satılıyor.

Ekonomi 19.04.2024 13:00 Giriş: 19.04.2024 13:00

Güncelleme: 19.04.2024 13:06 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: DepoPhotos