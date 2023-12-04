Tevfik Göksu, İmamoğlu'nu canlı yayında tartışmaya davet etti

AKP'nin İstanbul adayları arasında ismi geçen Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu canlı yayında tartışmaya davet etti. Göksu ilk çağrısını silmişti.

AKP'nin İstanbul adayları arasında ismi geçen Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı İmamoğlu'nu canlı yayında tartışmaya davet etti. Göksu ilk çağrısını silmişti.

Göksu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla İmamoğlu’nu canlı yayına tartışmaya davet etti.

İmamoğlu'nun eleştirilerine cevap vermek yerine, kendisini “yalan söylemekle” itham ettiğini savunan Göksu, "Şimdi buradan tüm İstanbulluların huzurunda bir çağrıda bulunuyorum. CHP’li İBB Başkanını; kendi belirlediği gün ve saatte, kendi belirlediği televizyon kanalında, kendi belirlediği gazetecilerle birlikte “gerçekleri konuşmak üzere” tartışmaya davet ediyorum" dedi.