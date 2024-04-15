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Tevfik Göksu'nun İBB AKP Grup Başkanvekilliği görevi sona erdi

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun İBB AKP Grup Başkanvekilliği görevi sona erdi.

Güncel
  • 15.04.2024 13:00
  • Giriş: 15.04.2024 13:00
  • Güncelleme: 15.04.2024 14:44
Kaynak: Haber Merkezi
Tevfik Göksu'nun İBB AKP Grup Başkanvekilliği görevi sona erdi

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun İBB Meclisi'ndeki AKP Grup Başkanvekilliği görevi sona erdi.

Geçen dönem AKP Grup Başkanvekili olarak görev yapan Göksu, İBB Meclisi’nde bu dönemde Esenler İBB Meclis Üyesi ve Esenler Belediye Başkanı olarak görev yapacak.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Göksu, çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

İBB Meclisi'nde yeni dönemin ilk toplantısı bugün Ekrem İmamoğlu başkanlığında yapılacak.

31 Mart'taki seçimlerin ardından AKP, Belediye Meclisi'ndeki çoğunluğunu kaybetti. 

Belediye'de CHP'nin 185, AKP'nin 129, MHP'nin 2 üyesi bulunuyor. 

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