Tevfik Göksu'nun İBB AKP Grup Başkanvekilliği görevi sona erdi

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun İBB AKP Grup Başkanvekilliği görevi sona erdi.

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun İBB Meclisi'ndeki AKP Grup Başkanvekilliği görevi sona erdi.

Geçen dönem AKP Grup Başkanvekili olarak görev yapan Göksu, İBB Meclisi’nde bu dönemde Esenler İBB Meclis Üyesi ve Esenler Belediye Başkanı olarak görev yapacak.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Göksu, çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Hayra motor şerre fren olmak, İstanbulluların hakkını savunmak için 5 yıl boyunca üstlendiğim İBB AK Parti Grup Başkanvekilliği görevimi yeni dönemle birlikte tamamlamış bulunuyorum.



Görev sürem boyunca birlikte çalıştığım AK Parti İstanbul İl Başkanlarımıza, yerel yönetimler… — Mehmet Tevfik Göksu (@mt_goksu) April 15, 2024

İBB Meclisi'nde yeni dönemin ilk toplantısı bugün Ekrem İmamoğlu başkanlığında yapılacak.

31 Mart'taki seçimlerin ardından AKP, Belediye Meclisi'ndeki çoğunluğunu kaybetti.

Belediye'de CHP'nin 185, AKP'nin 129, MHP'nin 2 üyesi bulunuyor.