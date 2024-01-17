Tevhid bayrağı açan şahsa yumruk atmıştı: Ege Akersoy hakkında tahliye kararı

İstanbul'da düzenlenen Filistin'e destek mitinginde elinde tevhid bayrağı olan şahsa "Siz Arap sevicisiniz" diyerek yumruk atan ve tutuklanan Ege Akersoy tahliye edildi.

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İstanbul'da Filistin'e destek yürüyüşünden dönen ve elinde tevhid bayrağı olan şahsa yumruk attığı gerekçesiyle tutuklanan Ege Akersoy hakkında tahliye kararı verildi. Ege Akersoy, Galata Köprüsü'nde 1 Ocak'ta düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşünden elinde Kelime-i Tevhid bayrağıyla dönen İsmail Aydemir'e "Siz Arap sevicisiniz" diyerek yumruk atmıştı. Yumruklu saldırıda İsmail Aydemir’in yüzü kanlar içinde kalırken, kavgayı gören diğer kişiler ikiliyi ayırmaya çalışmıştı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Ege Akersoy, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği' gerekçesiyle tutuklanmıştı. Ege Akseroy'un bugün tahliye edildiği öğrenildi. Tevhid bayrağı açan şahsa yumruk atan kişi tutuklandı