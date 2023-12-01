TFF, Amedspor’a Ulusal Lisans verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Amedspor’un Ulusal Lisans başvurusunu inceledi. Kurul inceleme sonucunda Amedspor’un Ulusal Lisans almaya hak kazandığına karar verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, Amedspor Kulübü’nün yapmış olduğu Ulusal Lisans başvurusunu, sportif, altyapı, personel, hukuki ve mali kriterlere göre değerlendirmeye aldı.

Amida Haber'in aktardığına göre, TFF yaptığı inceleme ve değerlendirme sonunda, Amedspor’a Ulusal Lisans hakkı verdi.

ULUSAL LİSANS NEDİR?

TFF'nin Ulusal Lisans sitemi kapsamında, en üst 3 ligde yer alan kulüpler UEFA sistemindeki gibi "Hukuki, Sportif, Altyapı, Personel ve Mali Kriterler" üzerinden ulusal bazda denetlenerek, mali yapılarının uygunluğuna göre lisanslarını verir. TFF kulüp lisans talimatı 23 Aralık 2003 tarihinde UEFA tarafından onaylanmıştır. Kulüpler UEFA ve uluslararası müsabakalara katılabilmek için lisans almak zorundadır. Alınan lisansın süresi 1 yıldır, devredilemez.