TFF Başkanı Büyükekşi'ye küfretmekle suçlanan 41 kişiye kamu davası açıldı

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye küfrettiği suçlamasıyla 41 kişi hakkında kamu davası açıldı. Şüphelilerin 1 yıl 2 aydan 2,5 yıla kadar hapis cezası ve adli para cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye küfrettikleri gerekçesiyle 41 kişi hakkında iddianame hazırlanarak kamu davası açıldı.

T24'ten Gözde Yel'in haberine göre Beşiktaş-Lugano maçında kulübün o zamanki başkanı Ahmet Nur Çebi'ye bir şeyler söyleyerek ve parmak sallayarak 44. dakikada stadı terk eden Büyükekşi'nin Çebi'ye "Bana bu küfürleri siz ettiriyorsunuz" dediği iddia edilmişti. Karşılaşmadan sonra kamu davası açıldığı ortaya çıktı.

Savcılığın resen harekete geçerek İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açtığı davada şüpheliler hakkında "hakaret içeren tezahürat, kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret" suçlamalarında bulunuldu.

İddianamedeki suçlamaya, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda oynanan UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında yapılan "Futbolun katili, Cimbom'un köpeği, o... çocuğu Mehmet Büyükekşi" tezahüratı gerekçe gösterildi.

STADYUMDAKİ KAMERALAR KULLANILDI

Şüphelilerin bir bölümünün kimlik tespitinin stadyumda bulunan kameralar aracılığıyla yapıldığı belirtildi. Emniyet'te ifadesi alınan şüphelilerden dokuzu küfürlü tezahürata eşlik ettiklerini beyan ederken, 32'si çeşitli gerekçeler göstererek tezahürata katılmadıklarını söyledi. Şüphelilerden biri maça bile gitmediğini savunurken, bir diğeri de tezahüratları önlemek için görevlilere yardım ettiğini öne sürdü.

Suçlamaları reddeden şüphelilerin beyanları, kamera görüntüleri ve kolluk tutanakları gerekçe gösterilerek kabul edilmedi. Savcı, şüphelilerin 1 yıl 2 aydan 2,5 yıla kadar hapsini ve 50 günden az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılmalarını istedi. Ayrıca şüphelilerin ceza alması halinde, ceza süresi kadar ve bu cezanın infazından sonra geçecek 1 yıllık süre dahil olmak üzere spor müsabakalarını izlemekten men edilmelerini, aldıkları ceza kadar da spor yöneticiliği vb. işlerden men edilmelerini talep etti.