TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Denk mi geldi, denk mi getirildi bilemedim

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Suudi Arabistan’da oynanması planlanan ancak yaşanan skandallar nedeniyle iptal edilen Süper Kupa finali dönüşü futbolda üst üste yaşanan olaylarla ilgili, “Denk mi geldi, denk mi getirildi bilemedim” dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Kupa skandalının ardından açıklamalarda bulundu.

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da dün gece Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanması planlanan Süper Kupa finali, Suudi yetkililer tarafından Atatürk tişörtlerine ve pankartlarına izin verilmemesi üzerine iptal edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ve Fenerbahçe’den yapılan ortak açıklamada ise yaşanan aksaklıklar nedeniyle karşılaşmanın ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

Cumhuriyet’ten Arif Kızılıyalın’ın haberine göre TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Türkiye’ye dönüşte konuya açıklama yaptı.

Büyükekşi, “Son 20 gün içinde bir kulüp başkanı FIFA hakemi dövdü, bir başkan Süper Lig takımını sahadan çekti ve Süper Kupa oynanamadı ne düşünüyorsunuz?” sorusuna, “Denk mi geldi, denk mi getirildi bilemedim” diye yanıt verdi. Büyükekşi Süper Kupa’ya dair soruları ise yanıtsız bıraktı.