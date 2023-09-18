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TFF, Kuntz'un görevine son verildiği iddialarını yalanladı: Görüşmeye çağırılacak

TFF, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un görevine son verildiğine dair iddiaları yalanladı. Kuntz'un çarşamba günü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapmak için davet edildiği açıklandı.

Spor
  • 18.09.2023 17:24
  • Giriş: 18.09.2023 17:24
  • Güncelleme: 18.09.2023 17:29
Kaynak: Haber Merkezi
TFF, Kuntz'un görevine son verildiği iddialarını yalanladı: Görüşmeye çağırılacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un görevine son verildiği yönünde çıkan haberleri yalanladı.

TFF'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Kuntz'un görevinin devam ettiği belirtilirken kendisinin TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile çarşamba günü toplantı yapmak üzere Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ne resmi olarak davet edildiği açıklandı. 

NE OLMUŞTU?

DHA, A Milli Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un üst üste gelen Ermenistan beraberliği ve Japonya mağlubiyetinin ardından görevden alındığını yazmıştı. 

DHA: A Milli Futbol Takımında Stefan Kuntz dönemi sona erdi
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