TFF, Kuntz'un görevine son verildiği iddialarını yalanladı: Görüşmeye çağırılacak

TFF, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un görevine son verildiğine dair iddiaları yalanladı. Kuntz'un çarşamba günü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapmak için davet edildiği açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un görevine son verildiği yönünde çıkan haberleri yalanladı.

TFF'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Kuntz'un görevinin devam ettiği belirtilirken kendisinin TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile çarşamba günü toplantı yapmak üzere Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ne resmi olarak davet edildiği açıklandı.

Bir süredir yazılı, görsel ve dijital medyada yer alan A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile ilgili haberler ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.



Türkiye Futbol Federasyonu sözleşmesi devam eden A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'u 20 Eylül Çarşamba günü TFF… — TFF (@TFF_Org) September 18, 2023

NE OLMUŞTU?

DHA, A Milli Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un üst üste gelen Ermenistan beraberliği ve Japonya mağlubiyetinin ardından görevden alındığını yazmıştı.