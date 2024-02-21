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TFF, Süper Kupa tarihini açıkladı

TFF, Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçının 7 Nisan Pazar günü saat 21.00'da Urfa'da oynanacağını açıkladı.

Spor
  • 21.02.2024 17:37
  • Giriş: 21.02.2024 17:37
  • Güncelleme: 21.02.2024 17:43
Kaynak: Haber Merkezi
TFF, Süper Kupa tarihini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe ile Galatasaray arasında başta Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak iptal edilen Süper Kupa maçının 7 Nisan Pazar günü saat 21.00'da Urfa'da oynanacağını açıkladı.

TFF'nin sosyal medya hesabından yapıla açıklamada, Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki Süper kupa maçının 7 Nisan Pazar günü saat 21.00'da oynanacağı açıklandı.

Karşılaşmanın Urfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacağı kaydedildi.

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