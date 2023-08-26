The Black Eyed Peas, Bodrum’a geldi: İsmi saklanan bir milyarderin yatında konser verecekler

Dünyaca ünlü hip-hop grubu The Black Eyed Peas, ismi açıklanmayan bir milyardere ait yatta tek gecelik konser vermek için Türkiye'ye geldi. The Black Eyed Peas’in, Birleşik Arap Emirlikleri Emiri Şeyh Mansur Bin Zayed El-Nahyan'ın "Blue" isimli ultra lüks yatında konser vereceği tahmin ediliyor. Şeyh Mansur Bin Zayed El-Nahyan’ın lüks yatı, Türkiye’den ÖTV’siz yakıt almasıyla gündeme gelmişti.

6 Grammy ödüllü dünyaca ünlü müzik grubu The Black Eyed Peas, ismi saklanan bir milyarderin yatında konser vermek için Bodrum’a geldi.

Ünlü milyarderin ultra lüks yatındaki konserde The Black Eyed Peas'in üyeleri Will.i.am, Apl.de.ap, Taboo ve J. Rey Soul sahneye çıkacak.

Patronlar Dünyası’nda yer alan habere göre, ABD’li hip-hop grubunun konser vereceği ve ismi açıklanmayan milyarderin kimliği için tahminler yürütülüyor. Bodrum çevresinde demirli olan ve boyu 100 metreye yaklaşan ultra lüks yatlar akla geliyor.

Manchester City'nin sahibi Birleşik Arap Emirlikleri'nden Şeyh Mansur Bin Zayed El-Nahyan "Blue" isimli ultra lüks yatı ile 2 hafta önce Bodrum'a geldi. Konserin 160 metre uzunluğundaki "Blue"da verileceği tahmin ediliyor.

Şeyh Mansur Bin Zayed El-Nahyan’ın lüks yatı, Türkiye’den ÖTV’siz yakıt almasıyla gündeme gelmişti. Türkiye'de yakıt alan ve yurtdışına çıkacağını beyan eden yabancı bandralı teknelerden ÖTV alınmaması uygulamasından yararlanan Emir, bu yolla 5 milyon lira kâr etmişti.