BAE Emiri'nin ÖTV'siz yakıt keyfi: Lüks yatının deposunu ağzına kadar doldurdu!

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Emiri Şeyh Mansur Bin Zayed El-Nahyan, Bodrum’da ‘Blue’ adlı lüks yatına 25 tanker dolusu, 700 bin litre ÖTV'siz motorin aldı. Türkiye'de yakıt alan ve yurtdışına çıkacağını beyan eden yabancı bandralı teknelerden ÖTV alınmaması uygulamasından yararlanan Emir, 5 milyon lira kâr etti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Emiri Şeyh Mansur Bin Zayed El-Nahyan yatına Türkiye’den Özel Tüketim Vergisi’nden (ÖTV) muaf şekilde yakıt aldı.

Türkiye'de yakıt alan ve yurtdışına çıkacağını beyan eden yabancı bandralı teknelerden ÖTV alınmaması uygulamasından faydalanan Muhammed bin Zayed Al Nahyan'a ait özel yatın, piyasa fiyatı 37 lira olan motorinden alınan 7 liralık ÖTV'yi ödemediği ortaya çıktı. Yaklaşık 5 milyon lira Şeyh'in cebinde kaldı.

Sözcü gazetesinin haberine göre, Cayman Adaları bayrağı taşıyan ve 160 metre uzunluğundaki 500 milyon sterlin değerindeki süper yatın Türkiye'deki yakıt ikmali süreci yarım gün sürdü. Geçen yıl Almanya'da inşa edilen ve dünyanın en büyük beşinci yatı olarak kabul edilen bu yat, limanlara sığmadığı için Bodrum açıklarına demirledi.

ZENGİNLER YAKITI ÇİFTÇİDEN UCUZA ALIYOR

Yabancı bandralı özel yatlar, Türkiye'den aldıkları motorin için yurtdışına çıkmak kaydıyla ÖTV ödemiyor ve vergisiz mazotu Türk vatandaşları ile çiftçisinden daha düşük bir maliyetle temin edebiliyorlar.

Ayrıca Litresi piyasa fiyatıyla 37.86 lira olan mazot, yabancı yat sahipleri için ÖTV'siz olarak 30 liraya satılıyor. Ancak bu uygulama, yat ve teknelerin ticari olarak kayıtlı olmalarını gerektiriyor. Resmi Gazete'de 31 Aralık 2003 tarihinde yayınlanan bir karara göre, ÖTV'siz yakıt almak için yatların bir şirket adına kayıtlı olmaları gerekiyor.