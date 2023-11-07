The Wall Street Journal: ABD İsrail'e 320 milyon dolarlık mühimmat transferi planlıyor

The Wall Street Journal, ABD'nin İsrail'e 320 milyon dolarlık mühimmat tedarik etmeyi planladığını yazdı. Gazete, söz konusu bildirinin ABD Kongresi'ne teslim edildiğine dikkat çekti.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) İsrail'e 320 milyon dolarlık mühimmat tedarik etmeyi planladığı öne sürüldü.

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin elde ettiği resmi yazışma görüntülerine dayandırdığı haberine göre, ABD yönetimi, havadan karaya hassas güdümlü mühimmat olan Spice bombalarının İsrail'e gönderilmesini öngören bildiriyi, 31 Ekim'de Kongre'ye teslim etti.

Anlaşma kapsamında ABD'li silah üreticisi Rafael USA, söz konusu mühimmatı İsrailli ana firması Rafael Gelişmiş Savunma Sistemleri'ne devredecek.

Öte yandan söz konusu planın silahların kullanımı, montajı, testi ve diğer teknolojilerin sağlanmasını da içerdiği belirtildi.

Washington'daki politika enstitüsü Project on Middle East Democracy'de (POMED) uzman Seth Binder ise "Biden yönetimi İsrail hükümetini çatışmalara insani ara verilmesine izin vermeye çağırıyor ancak söz konusu satış ve İsrail için aceleye getirilen benzer askeri yardımlar bu çabayı tamamen baltalıyor" ifadesini kullandı