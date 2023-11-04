THK’ye AKP’li kayyum atandı

Türk Hava Kurumu’nun Kayyum Heyeti Başkanı Ali Yüksel istifa etti. Yüksel’in yerine daha önce AKP’den milletvekili aday adayı olan Kemal Yurtnaç atandı. Ayrıca kayyumların ücretine yüzde 150 zam yapıldı.

İsmail ARI

Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1925 yılında kurulan Türk Hava Kurumu (THK) için yine tartışma yaratacak bir karara imza atıldı. 2019’da beri kayyum heyeti tarafında yönetilen THK’ye yeni Kayyum Heyeti Başkanı ve üyesi atandı.

MHP’ye ve AKP’li Süleyman Soylu’ya yakınlığıyla bilinen THK Kayyum Heyeti Başkanı Ali Yüksel, 30 Ekim tarihinde Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne istifa dilekçesi verdi. Yüksel, THK Kayyum Heyeti Başkanlığı, THK Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı ile THK’ye bağlı şirketlerin yönetim kurulu üyeliği görevlerinden istifa ettiğini bildirdi. Yüksel istifasının gerekçesini de “Memuriyet görevimin yanında THK kayyumluğu görevimi iyi şekilde yürütmem mümkün değil” şeklinde açıkladı.

Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi de 2 Kasım’da Yüksel’in istifasını kabul etti. Yüksel’in yerine THK Kayyum Heyeti Başkanı olarak geçmişte Başbakanlık Müşavirliği, Yozgat Valiliği görevlerini yürüten ve şimdi de İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişi olarak görev yapan Kemal Yurtnaç atandı.

Yurtnaç, 2015 yılında AKP’den Tokat milletvekili aday adayı olmuş ancak aday gösterilmemişti. Ayrıca Yurtnaç sportif havacılık alanında ülkede uluslararası sertifika verebilen tek kurum olan THK’nin yetkilerini almak isteyen Türkiye Hava Sporları Federasyonu’nun (THSF) Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapıyor.

Mahkeme, Kayyum Heyeti Üyesi Mustafa Semiz’i de görevden alıp yerine İçişleri Bakanlığı bürokratı Mustafa Cihad Feslihan’ı atadı. Ayrıca daha önce aylık 4 bin TL olan kayyumluk ücreti de yüzde 150’lik zamla 10 bin TL’ye çıkarıldı.

KURUMA ÇÖKTÜLER

Daha önce de THK’nin 18 Kasım tarihinde Genel Kurul’a gideceği ve kayyum döneminin sona ereceği açıklanmıştı. Ancak kayyum mahkemeye başvurarak “Gelecek yönetimin kurumun sorunlarını çözemeyeceğini, kayyum dönemindeki kazanımların heba olacağını” iddia ederek genel kurulun ertelemesini talep etti. Mahkeme ise kayyumun talebini kabul etti. 22 Eylül tarihinde “THK Büyük Genel Kurulu’nun 6 ayı geçmemek şartı” ile ertelenmesine karar verildi.