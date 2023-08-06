Threads'in web sürümü için geri sayım başladı

Meta'nın metin tabanlı olarak kullanıcılarla buluşturduğu Threads platformu web sürümü kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor. Platformun web sitesinin birkaç hafta içerisinde kullanıma açılacağı duyuruldu.

Meta'nın eski adı Twitter olan X'e rakip olarak piyasaya sürdüğü Threads platformu web sürümüne kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor.

Platforma daha önce sadece iOS ve Android cihazlar üzerinden erişebilen kullanıcılar böylelikle platforma bilgisayar üzerinden de erişebilecek.

Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, önümüzdeki birkaç hafta içinde Threads'in hem insanların hizmete masaüstünden erişmek için kullanabilecekleri bir web sürümüne hem de uygun bir arama işlevine kavuşacağını duyurdu.

Threads gönderilerini şu anda masaüstünde görüntülemek mümkün olsa da, yanıtla, yeniden gönder, beğen ve gönder düğmelerine tıklamak yalnızca uygulamayla sağlanabiliyor.

Bu eylemleri yapmak istediğimizde mobil uygulamaya yönlendiren bir QR kod beliriyor.

NTV'de yer alan habere göre Threads'in web sürümü için önümüzdeki birkaç hafta işaret edildi.

Böylelikle kullanıcılar sosyal ağa sadece iOS ve Android cihazlardan erişmek zorunda kalmayacak.

THREADS'İN KULLANICI SAYISINDA DÜŞÜŞ



Threads'in etkileşimi tanıtıldığı günden bu yana ciddi düşüş yaşamakta.

Çıkış yaptığı ilk gün ortalama ekran süresi 19 dakika olan uygulamanın, güncel olarak ortalama ekran süresi 2,9 dakikaya kadar geriledi.