THY'den indirimli bilet kampanyası

THY, 65 yaş üstü yolcular için indirimli bilet kampanyası başlattı. 65 yaş üstü yolcular, kampanya kapsamında 16 Nisan'a kadar alacakları biletler ile 8-16 Nisan arasındaki yurt içi uçuşlarında yüzde 25 indirimli seyahat edebilecek.

Güncel 19.03.2024 17:43 Giriş: 19.03.2024 17:43

Güncelleme: 19.03.2024 17:47 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA