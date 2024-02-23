THY, Dubai-İstanbul seferi iptal edildi

Türk Hava Yolları’nın (THY) bugün yapılacak Dubai-İstanbul seferi teknik arıza nedeniyle iptal edildi. Uçakta 3 saat beklediklerini söyleyen bazı yolcular, sosyal medya hesabından uçuşun iptaline tepki gösterdi.



Türk Hava Yolları’nın TK7687 sefer sayılı Airbus 321 tipi uçağının saat 05.20’de yapması gereken Dubai-İstanbul seferi, teknik arıza nedeniyle iptal edildi.

Bu sırada uçağa alınan ve yaklaşık 3 saat uçak içinde bekledikten sonra seferin iptal edildiğini öğrenen yolcular, duruma tepki gösterdi.

Bazı yolcular sefer iptali ile ilgili sosyal medya hesabından, “TK7687 numaralı Dubai-İstanbul uçuşunda saat 05.20’de kalkması gereken uçuşumuzun iptal olduğu 3 saat uçakta bekletildikten sonra bildirildi. Hiçbir bilgilendirme yapılmıyor. Tek verilen bilgi teselli için yemek ikram yapılacağı“ şeklinde paylaşım yaptı.