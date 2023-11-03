Ticaret Bakanlığı'ndan 'indirimli satış kampanyaları' uyarısı

Ticaret Bakanlığı, “efsane kasım” gibi kampanyalar hakkında uyarıda bulundu. Yapılan uyarıda, "Özellikle Kasım ayı ile birlikte yoğun bir şekilde internet ve mobil uygulama üzerinden gerçekleştirilen indirim kampanyalarında tüketicilerimizin mağduriyet yaşamamaları, ayrıca satıcı veya sağlayıcıların neden olabilecekleri bu mağduriyetler nedeni ile idari yaptırımlarla karşılaşmamaları için mesafeli sözleşmelerde bazı hususlara azami dikkat etmeleri gerekmektedir" denildi.

Ticaret Bakanlığı, "İndirimli satış kampanyalarında mağduriyet yaşanmaması için uyarıyoruz" açıklamasında bulundu.

Kasım ayı boyunca “Efsane Kasım İndirimleri”, “Şahane Cuma İndirimleri” gibi isimlerle adlandırılan ve çok sayıda üründe çeşitli oranlarda indirimlerin yapılacağının ilan edildiği indirimli satış kampanyaları için uyarıda bulunan Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Ticaret Bakanlığı olarak vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması, ticari hayata uygun olmayan ticaret etiğine aykırı fiiller ile ilgili çalışmalarımız, incelemelerimiz ve takibimiz hassasiyetle devam etmektedir.

Ticaret Bakanlığı olarak vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması, ticari hayata uygun olmayan ticaret etiğine aykırı fiiller ile ilgili çalışmalarımız, incelemelerimiz ve takibimiz hassasiyetle devam etmektedir.

Bu kapsamda; Kasım ayı boyunca “Efsane Kasım İndirimleri”, “Şahane Cuma İndirimleri” gibi isimlerle adlandırılan ve çok sayıda üründe çeşitli oranlarda indirimlerin yapılacağının ilan edildiği indirimli satış kampanyaları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çokça tercih edilen bir pazarlama yöntemi olduğu bilinmektedir.

Tüketicilerin özellikle değişen alışveriş alışkanlıklarıyla beraberkolay ve masrafsız bir şekilde, zaman ve mekan sınırlaması olmaksızın çok çeşitli ürünlere uygun koşullarla ulaşabilmesine olanak sağlayan mesafeli/e-ticaret alışverişleri beraberinde bazı tüketici mağduriyetlerine de neden olabilmektedir.

Ticaret Bakanlığı olarak özellikle Kasım ayı ile birlikte yoğun bir şekilde internet ve mobil uygulama üzerinden gerçekleştirilen indirim kampanyalarında tüketicilerimizin mağduriyet yaşamamaları, ayrıca satıcı veya sağlayıcıların neden olabilecekleri bu mağduriyetler nedeni ileidari yaptırımlarla karşılaşmamaları için mesafeli sözleşmelerde bazı hususlara azami dikkat etmeleri gerekmektedir.

Bu kapsamda Tüketicilerimizin;

• Alışveriş öncesi ihtiyaçlarını doğru belirlemesi- Satıcı/sağlayıcı hakkında ön inceleme yapılması,



• Satın alınacak mal veya hizmetin emsallerine göre fiyatının araştırılması,



• İndirim tutarına veya oranlarına dikkat etmesi,



• İnternet sitesi adresinin satıcı veya sağlayıcıya ait olup olmadığını kontrol etmesi,



• Sosyal medya kanalları aracılığıyla yönlendirilen sayfalara karşı dikkatli olması,



• İnternet sitesinde SSL sertifikası, 3D security gibi güvenlik unsurlarının olup olmadığının kontrol edilmesi,



• Ödeme yapmadan önce tüketiciye iletilmesi gereken ön bilgileri ayrıntılı okumasıbüyük önem arz etmektedir.



İndirimli satış kampanya ve uygulamalarında bulunan satıcı/sağlayıcılarımızın,

• İndirimli satışların başlangıç ve bitiş tarihleri ile indirimli olarak satışa sunulan mal veya hizmetin miktarı sınırlı ise bu miktarın açık ve anlaşılır bir biçimde belirtilmesi,



• Hangi mal veya hizmetlerin indirimli satışa konu edileceği veya ne kadar indirim uygulanacağı hususlarında anlam karışıklığına yol açarak tüketicileri yanıltabilecek veya gerçekte olduğundan daha fazla indirim uygulanıyormuş izlenimi oluşturacak ifade veya görüntülere yer verilmemesi,



• Yapılan indirimin miktarı veya oranı hesaplanırken, indirimli fiyattan bir önceki fiyatın esas alınması,



• İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetlerin fiyatında indirimin uygulandığı tarihten önceki otuz gün içinde uygulanan en düşük fiyatın esas alınması,- Fiyatın geçerliliği ile ilgili bir süre veya stok sınırı var ise, bu süre ve stok miktarının reklamlarda açıkça belirtilmesi hususlarına uygun olarak faaliyet göstermesi gerekmektedir.

Bakanlık olarak, yapılan açıklamalarla ilgili olarak satıcı ve sağlayıcılar tarafından gerçekleştirilen tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı indirimli satış kampanyası ve uygulamalarına ilişkin Bakanlığımız bünyesinde bulunan Reklam Kurulu’na, şayet indirimli satış kampanyaları kapsamında yapılan alışverişlere ilişkin olarak hak kaybına uğrayan tüketicilerimizin ise uyuşmazlıklarının çözümü için parasal sınırları da dikkate alınarak Tüketici Hakem Heyetleri ya da Tüketici Mahkemelerine başvurmaları gerekmektedir.

Ticaret Bakanlığı olarak, hem tüketicilerimizin alışverişlerinde mağduriyet yaşamaması hem de satıcı ve sağlayıcılarımızın idari bir süreç ile karşılaşmamaları adına belirtmiş olduğumuz hususlara dikkat edilmesi, hassasiyet gösterilmesine önem göstermektedir. Tedarik süreçlerinizde satıcı ve sağlayıcılarımızın haksız kazanç içeren fillere mağruz kalmaması, tüketicilerimizin de benzer şekilde yanıltıcı beyanlarla hak kaybına uğramamaları adına çalışmalarımız titizlikle devam etmektedir."