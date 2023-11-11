TİHV Afiş Yarışması’nın kazananı Mahir Akkoyun

Haber Merkezi

Bu sene “işkence ve diğer kötü muamele” temasıyla gerçekleştirilen TİHV 14. İnsan Hakları Belgesel Film Günleri Afiş Yarışması’nda birincilik ödülü Mahir Akkoyun’un oldu. 177 afiş/tasarım arasından Bertuğ Bilgin’in eseri ikincilik, Yasemin Altın’ın eseri de üçüncülük ile ödüllendirildi. Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), her yıl İnsan Hakları Haftası’nda gerçekleştirdiği İnsan Hakları Belgesel Film Günleri’nin afişini yarışmayla belirledi.

131 kişinin 200 afiş/tasarım ile katıldığı yarışmada, 3’ü hareketli toplam 177 tasarım Seçici Kurul tarafından değerlendirmeye alındı. Kör hakemlik yöntemiyle yapılan üç turlu değerlendirme sonucunda seçici kurul, Mahir Akkoyun’un çalışmasının birincilik ile ödüllendirilip, TİHV 14. İnsan Hakları Belgesel Film Günleri’nin afişi olmasına karar verdi. Bertuğ Bilgin’in eseri ikincilik ile ödüllendirilirken, Yasemin Altın’ın tasarımı üçüncü olarak belirlendi. Ödüller 10 Aralık’ta İzmir’de yapılacak ödül töreninde verilecek.