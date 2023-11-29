TikTok’ta açtığı yayın ve topladığı para nedeniyle gözaltına alınmıştı: Açıklama yaptı

Sosyal medya hesabından para karşılığı 'müstehcen' içerikli canlı yayın yapıp 1 saatte 100 bin lira topladığı öne sürülen ve gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan G.D., "Pişmanım, bu şekilde asla bir daha yayın yapmam" ifadelerini kullandı.

Tiktok'ta para karşılığı 'müstehcen' içerikli canlı yayın yapıp, 1 saatte 100 bin lira topladığı öne sürülen ve sosyal medyada 'Laz kızı' mahlasını kullanan G.D. gözaltına alınıp serbest bırakılmasının ardından açıklama yaptı.

G.D. yaptığı açıklamada, "Evimin kirasını karşılayamadım, mecbur kaldım. Pişmanım, bu şekilde asla bir daha yayın yapmam" dedi.

Show Haber'e konuşan G.D., "1 saatte 100 bin lira kazanmadım. o gün 7 bin 500 lira kazandım. 5-6 ayda 20 bin lira kazanıyordum. Bilerek göğsümü açmadım. Düğmem koptu. Kocam videoda yoktu, kolu çıkmış demek ki... Kocam çok tepki göstermedi. TikTok'tan gelir elde ettiğim için belki. Hamile olduğumu kimse bilmiyordu" dedi.

T24'ün haberine göre G.D. şunları söyledi, "Benden daha kötüleri var. Ben en azından kötülük yapmadım. Evimin kirasını karşılayamadım, mecbur kaldım. Pişmanım, bu şekilde asla bir daha yayın yapmam" ifadelerini kullandı.