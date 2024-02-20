'Tinder kullandığı iddiası' nedeniyle sözleşmesi feshedilen Delibaş'ın babası, Samet Aybaba'yı işaret etti

Beşiktaş'ın, 'tinder kullandığı iddiası' nedeniyle sözleşmesini feshettiği Emirhan Delibaş'ın babası Murat Delibaş, karar nedeniyle oğlunun yıkıldığını, yaşananların Samet Aybaba'dan kaynaklandığını söyledi.

Beşiktaş'ın, 'tinder kullandığı iddiası' nedeniyle sözleşmesini feshettiği genç futbolcu Emirhan Delibaş'ın babası Murat Delibaş açıklamalarda bulundu.

Beyaz TV'ye konuşan Murat Delibaş, şok geçirdiklerini ve Emirhan'ın yıkıldığını söyledi. Oğlunun uygulamada yer aldığı iddia edilen hesabı hakkında da konuşan Murat Delibaş, "Kendisi böyle bir şey paylaşmadı aslında. Arkadaş grubunda böyle bir şey yaptıklarını söyledi, paylaşılmadı" dedi.

Oğlunun panik halinde, neyi imzaladığını bilmediğini aktaran baba Delibaş, şöyle konuştu:

"Benim oğlum orada 11 senedir iyi kötü mücadele etti. 11 senemiz geçti. Herhangi bir bilgi olmadan, sorular sormadan, bize danışmadan, sözleşmeyi de anlaşmalı yaptılar. Karşılıklı fesih, çocuk da o panikte neyi imzaladığını bilmiyor. Bizimle hiçbir şekilde temasa geçmediler."

"SAMET AYBABA'DAN KAYNAKLANIYOR"

Yaşanan süreçten Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba'yı sorumlu tutan Murat Delibaş, "Samet Aybaba'dan kaynaklanan bir şey. Ben bizzat kulübe gideceğim, televizyona da gideceğim. Samet Hoca'nın pisliklerini de anlatırım. O adam ya! 20 yaşındaki çocuğa baskı yapılmaz" dedi.

"AYBABA OĞLUMU BİLEREK HARCADI"

Aybaba'nın, Emirhan'ı bilerek 'harcadığını' öne süren Delibaş, "Beşiktaş'ta birçok dolap dönüyor, gençler harcanıyor! Samet Aybaba oğlumu bilerek, isteyerek harcadı. Samet Aybaba devre arası 3-4 teklif olmasına rağmen Emirhan'ı odasına çağırıp İskenderunspor'a göndermek istedi, o da gitmediği için bunlar oldu" ifadelerini kullandı.