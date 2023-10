TİP'in Özgürlük Yürüyüşü 24'üncü gününde: Erkan Baş, Çorlu Tren Katliamı'nda ölenler için yürüdü

Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP), tutuklu milletvekili Can Atalay için Hatay'dan başlattığı 'Özgürlük Yürüyüşü'nün 24'üncü gününde partinin genel başkanı Erkan Baş, Can Atalay'ın da avukatlığını yaptığı Çorlu Tren Katliamı'nda hayatını kaybedenler için yürüdü.

Hatay'dan milletvekili seçilmesine ve mazbatasını almasına rağmen tahliye edilmeyen, Gezi Davası'nda aldığı hapis cezası Yargıtay tarafından onanan Can Atalay için başlatılan 'Özgürlük Yürüyüşü'nde 24'üncü güne girildi.

TİP'in Özgürlük Yürüyüşü bugün Ankara’nın Yeşiltepe Mahallesi'nden başladı.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş'a CHP PM Üyesi ve PEN Ankara Temsilcisi Yaşar Seyman, eski CHP Eski Milletvekili Necati Yılmaz, TİP Sözcüsü Sera Kadıgil, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ve partililer eşlik etti.

Can Atalay'ın hukuksuz tutukluluğuna karşı başlattıkları yürüyüşte Atalay'ın avukatlığını üstlendiği davaları da gündeme getirdiklerini vurgulayan TİP Genel Başkanı Erkan Baş, şunları söyledi:

"Bugün 7’si çocuk 25 yurttaşımızın hayatını kaybettiği Çorlu Tren Katliamını gündeme taşıyoruz. Bundan beş yıl önce meydana gelen katliamın ardından bilirkişi raporları Ulaştırma Bakanlığına bağlı Devlet Demiryollarını asli kusurlu olarak bulsa da bu dava sürüncemeye bırakılıyor. Hiçbir yetkili ya da siyasi sorumlu hak ettiği cezayı almıyor. Can da tam olarak bunun karşısında yılmaz bir mücadele ortaya koyuyordu. O katliamda dokuz yaşındayken kaybettiğimiz sevgili Oğuz Arda Sel’in annesi, mücadele arkadaşımız Mısra Öz de tam olarak bu adaletsizliğin karşısında yıllardır dimdik durmaya devam ediyor."

#ÖzgürlükYürüyüşü’nün 24. günündeyiz. Ankara’ya doğru yürüyüşümüz sürüyor.



Bugün, Hatay Milletvekilimiz Can Atalay’ın avukatlığını üstlendiği Çorlu Tren Katliamı’nda raporlanan ihmallere, kusurlara rağmen sağlanmayan adalet için yürüyoruz!



Gezi’de, Soma’da, Aladağ’da, Hendek’te… pic.twitter.com/h7DQg7x4hb — Erkan BAŞ (@erkbas) October 24, 2023

Can Atalay’ın haksızlık, hukuksuzluk ve adaletsizliğe karşı mücadele ettiğini dile getiren Baş, "Can'ın bütün mücadelesi Aladağ, Hendek, Soma, Çorlu bir daha yaşanmasın diye. Can Atalay ne yaptıysa Berkin'lerimiz daha 15’inde, Oğuz Arda'larımız daha dokuzunda yitirilmesin diye yaptı. Şimdi bütün bu katliamların, cinayetlerin failleri çocukları, kadınları, işçileri katledenler elini kolunu sallaya sallaya dışarıda gezerken Can Atalay depremzede Hatay halkı tarafından milletvekili olarak seçilmesine rağmen cezaevinde. Biz bu pisliği mutlaka temizleyeceğiz. Türkiye İşçi Partisi bu oyunu, bu adaletsizliği mutlaka ama mutlaka bozacak" ifadelerini kullandı.