TİP'in Özgürlük Yürüyüşü 26'ncı gününde: Erkan Baş, 'yerel yönetimlere özgürlük' için yürüdü

Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP), tutuklu milletvekili Can Atalay için Hatay'dan başlattığı 'Özgürlük Yürüyüşü'nün 26'ncı gününde partinin genel başkanı Erkan Baş, “yerel yönetimlere özgürlük ve halkın her düzeyde yönetime katılması” için yürüdü. Baş, dün akşam Aydın'daki KYK yurdunda meydana gelen asansör kazasında bir öğrencinin hayatını kaybetmesinden de bahsetti.

Hatay'dan milletvekili seçilmesine ve mazbatasını almasına rağmen tahliye edilmeyen, dün ise AYM tarafından 'hak ihlali' kararı verilen Can Atalay için başlatılan 'Özgürlük Yürüyüşü'nde 26'ncı güne girildi.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Ahiboz’dan Gölbaşı merkezine “yerel yönetimlere özgürlük ve halkın her düzeyde yönetime katılması” için yürüyor.

Erkan Baş, yürüyüşün başlangıcında dün akşam Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan KYK yurdunda asansörün düşmesi sonucu hayatını kaybeden öğrencileri de gündemine aldı.

Aydın'da, KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda arızalanan asansörün düşmesi sonucu Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetmişti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Baş, "Gençlere gelecek bırakmadıklarını söylüyorduk, artık gençlere ölümden öte bir yol bırakmıyorlar" sözleriyle iktidarı eleştirdi.

Değerli yurttaşlar, Özgürlük Yürüyüşü’nün 26. sabahına yüreklerimizi dağlayan bir haberle başladık.



Aydın Işıklı KYK Yurdu’nda adına “kaza” dedikleri bir cinayet yaşandı. Bakımsız bir asansörün düşmesi sonucu en az 1 kardeşimiz yaşamını yitirdi, yaralılar da var.



Gençlere… pic.twitter.com/xGTtgnlgnt — Erkan BAŞ (@erkbas) October 26, 2023

Erkan Baş'a yürüyüşün bugünkü kısmında şu isimler eşlik etti:

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt

Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu

Tüm Bel-Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt

Aliağa Belediye Meclisi CHP Başkanvekili Oğuzhan Özşahin

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Hakan Barçın

Konak Belediye Eski Başkanı Sema Pekdaş

Defne Belediye Meclisi Üyeleri Ahmet Bilgin ve Ümit Cahit Doğruel

Hatay Tabip Odası Önceki Dönem Başkanı Sadık Nazik