TİP'in Özgürlük Yürüyüşü 27'nci gününde: Can Atalay'ın içeride geçirdiği her saniye hukuk katliamıdır

Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP), tutuklu milletvekili Can Atalay için Hatay'dan başlattığı 'Özgürlük Yürüyüşü'nün 27'nci gününde partinin genel başkanı Erkan Baş, AYM'nin hak ihlali kararına rağmen tahliye edilmeyen Atalay'ın cezaevinde geçirdiği her saniyenin 'hukuk katliamı' olduğunu söyledi.

Hatay'dan milletvekili seçilmesine ve mazbatasını almasına rağmen tahliye edilmeyen, iki gün önce ise AYM tarafından 'hak ihlali' kararı verilen Can Atalay için başlatılan 'Özgürlük Yürüyüşü'nde 27'nci güne girildi.

TİP'in bugünkü yürüyüşü Ankara-Gölbaşı'nda başladı. Yürüyüşün bugünkü kısmında Erkan Baş'a, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile CHP Milletvekili Sibel Suiçmez ve beraberindeki heyet, DİSK’e bağlı Dev Yapı-İş, İklim Adaleti Koalisyonu ve Ataşehir Belediyesi’nden direnişçi işçiler eşlik etti.

Yürüyüş öncesi bir açıklama yapan TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Anayasa Mahkemesi'nin 'hak ihlali' kararına rağmen Hatay Milletvekili Can Atalay'ın hâlâ tahliye edilmemesine tepki gösterdi.

Baş, "Can Atalay ile bir an önce buluşmak, emeğin ve eşitliğin sesini, cumhuriyetin 100. yılında daha da yükseltmek istiyoruz ancak Saray elimizde hiçbir tartışmaya mahal bırakmayan bir Anayasa Mahkemesi kararı olmasına rağmen Can Atalay'ı tahliye etmemek için adeta kırk takla atıyor. Aradan iki gün geçti. Halen milletvekilimiz hukuksuzca alıkonuluyor. Böyle pervasızlık olmaz, böyle arsızlık olmaz. Buna ses çıkarmamak, bunu kabullenmek de asla olmaz, kabullenmeyeceğiz. Şu anda Can'ın içeride geçirdiği günler, saatler, dakikalar falan değil, saniyeler, saliseler bile hukuk katliamıdır" dedi.

"HALKIN EGEMENLİĞİ SALDIRI ALTINDA"

Cumhuriyetin 100. yılında halkın egemenliğinin saldırı altında olduğunu vurgulayan Baş, şöyle konuştu:

"Yüz yıl önce yoksul insanlarımızın büyük emeği ve fedakârlığıyla kurulmuş cumhuriyetimizin yüz yıl sonra cumhuriyet olmanın tüm özelliklerini kaybetmiş bir Saray rejimine dönüştürülmesi Can Atalay'a uygulanan muameleden ayrı düşünülemez. Neden mi böyle düşünüyoruz? Cumhuriyet ne demekti, hatırlayın. Daha ilkokul sıralarında bize anlatılan cumhuriyet neydi? Cumhuriyet halkın egemenliğiydi. Ama bakın bugün halkın egemenliği saldırı altında. Halkın binlerce oyuyla vekil seçilmiş Can Atalay'a, halkın milyonlar olup katıldığı Gezi Direnişi'ne yönelik hukuksuz saldırı aslında cumhuriyete, yani halkın egemenliğine yapılan bir saldırıdır."