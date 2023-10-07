TİP'in 'Özgürlük Yürüyüşü' yedinci gününde: "Bu düzeni mutlaka yıkacağız"

TİP'in, milletvekili seçilmesine rağmen tahliye edilmeyen ve Gezi Davası'nda aldığı karar Yargıtay tarafından onanan Hatay Milletvekili Can Atalay için başlattığı 'Özgürlük Yürüyüşü' yedinci gününde. Yürüyüş sırasında konuşan TİP Genel Başkanı Erkan Baş, "Bu düzeni mutlaka yıkacağız" dedi.

Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP), milletvekili seçilmesine rağmen tahliye edilmeyen ve Gezi Davası'nda aldığı karar Yargıtay tarafından onanan Hatay Milletvekili Can Atalay için başlattığı 'Özgürlük Yürüyüşü' yedinci güne girdi. Yürüyüş başında konuşma yapan Erkan Baş, işçi ve emekçilere teşekkür ederken "Bu düzeni mutlaka yıkacağız" dedi.

Erkan Baş'ın yürüyüşü Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Mustafabeyli Mahallesi'nde başladı. Erkan Baş'a Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ve Sosyalist Meclisleri Federasyonu Dönem Sözcüsü Barış Kayaoğlu eşlik etti.

Konuşmasında işçi ve emekçilere teşekkür eden Erkan Baş, şunları söyledi:

"Özgürlük için attığımız her adımda bizi bağrına basan işçilere ve emekçilere teşekkür ederek bugüne başlamak istiyoruz. Yol boyu gördüğümüz durum şudur; halk büyük bir ekmek davasına girmiş durumda. Yurttaşlarımız çalışmak istiyorlar, üretmek istiyorlar ve insanca yaşamak istiyorlar. Ama çalıştıklarında bunun karşılığını alamıyorlar. Üretmelerinin önüne engeller var ve bunu ifade ettiklerinde de polis copuyla, gazıyla, 'terörist' muamelesiyle karşılaşa karşılaya bırakılıyorlar.

'CUMARTESİ ANNELERİ'NE SELAM GÖNDERİYORUM'

Türkiye'de anayasal hak ve özgürlüklerini kullanma konusunda gösterdikleri ısrarla da bize örnek olan Cumartesi Anneleri'ne selam gönderiyoruz. Bu düzeni mutlaka yıkacağız. Kimsenin kuşkusu olmasın."

MAÇOĞLU: İKİ GÜN DESTEK SUNACAĞIZ

İki gün boyunca yürüyüşe destek sunacaklarını belirten Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ise şöyle konuştu:

"Yedi gündür yollardalar. Sadece bu yolda yürümüyorlar. Halka, çiftçilerle buluşuyorlar. Köy köy, ilçe ilçe dolaşıyorlar. Halkın dili oluyorlar. Bu çok değerli bizim için. Taksim direnişinin sembolü olan dostlarımız yoldaşlarımızın ve diğer yandan ise vekil sayıldığı halden tutuklu bulunan Can yoldaşımıza bir selam göndermek istiyoruz. Bizler de bu süreç içerisinde iki gün destek sunacağız."