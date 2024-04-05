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31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

TİP'in seçimi kazandığı Samandağ'da CHP'nin itirazı reddedildi

YSK, TİP'in kazandığı Hatay'ın Samandağ ilçesinde CHP'nin oyların yeniden sayılması ve seçimin yenilenmesi talebini reddetti.

Güncel
  • 05.04.2024 16:15
  • Giriş: 05.04.2024 16:15
  • Güncelleme: 05.04.2024 16:26
Kaynak: Haber Merkezi
TİP'in seçimi kazandığı Samandağ'da CHP'nin itirazı reddedildi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Hatay’ın Samandağ ilçesinde CHP'nin, oyların yeniden sayılması ve seçimin yenilenmesi yönündeki talebini reddetti.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde seçimi Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) adayı Emrah Karaçay 30 bin 377 oy (yüzde 47) alarak kazanmıştı. CHP'nin adayı Süleyman Bedir Abacı ise 27 bin 154 (yüzde 42) ile ikinci olmuştu.

İl Genel Meclisinde ise CHP yüzde 48,6 ile birinci parti olurken TİP yüzde 37,8 ile ikinci olmuştu. 

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