TİP'in Şişli adayı Bektaş: Yurttaşın gözü kulağı olacağız

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Şişli Belediye Başkan Adayı Mehmet Tolga Bektaş ve Şişli Belediyesi meclis üyesi adayları İlke Acar, Nilüfer Kan Yeğin, Alen Kirkor Ohanneyan BirGün’ü ziyaret etti. Seçim çalışmalarının değerlendirildiği ziyarette Şişli’nin sorunlarına ve çözüm önerilerine de değinildi.

Şişli’de oy verenin de vermeyenin de gözü kulağı olacaklarını belirten Bektaş, “Başka türlü bir belediyecilik için aday olduk” dedi.

Projelerinden bahseden Bektaş, “Şişli orta üst sınıfın ağırlıkta olduğu bir yerdi. Ancak bugün orta üst sınıf bile evinden çıktığı anda tekrar aynı bölgede oturamayacağı bir halde. Bölgede barınma çok ciddi bir sorun haline geldi” ifadelerini kullandı.

Sol, sosyalist bir program etrafında ada bazlı kentsel dönüşümü savunduklarını da vurgulayan Bektaş, kamusal bir anlayış etrafında barınma sorununu çözeceklerini ifade etti.

Şişli’de okul öncesi eğitimdeki sorunların, sağlık hizmetlerindeki sorunların ve barınma sorunu ile beraber adil gıdanın dağıtımının da sosyalist bir belediyecilik anlayışıyla çözüleceğini de dile getiren Bektaş, “İlçenin tüm sorunlarını katılımcı bir modelle mahallelerde kuracağımız meclisler aracılığı ile çözeceğiz. Öte yandan çıkarılan rezerv yasası rant odaklı anlayışın elinde Şişli’yi daha da betona boğacak. Betonların arasında yeşerteceğimiz bir Şişli için de adayız. Halkın yönetimde söz sahibi kılınacağı bir Şişli için mücadele zeminlerini oluşturuyoruz. Şişli’yi halk yönetecek” dedi.

Şişli Belediyesi Meclis Üyesi Adayı Nilüfer Kan Yeğin de adaylığı hakkında konuştu. Yeğin, “Kadınların ve LGBT+’ların mücadele zeminleri için adayız. Toplumsal cinsiyet eşitliğine önem veren bir belediyecilik ortaya koymak istiyoruz. Güvenlik ve sağlık da ciddi problemler barındıran konulardan. Aile içi şiddete, mevcut olan nefret diline karşı da yerel yönetimlerde bir mücadele hattı ortaya koymak istiyoruz. Bu anlamda şeffaf ve katılımcı bir belediyeciliği hayata geçireceğiz” dedi.

Belediye Meclis Üyesi Adayı Alen Kirkor Ohennesyan ise Şişli’nin nüfusundaki yaşlanma oranına dikkat çekti. ‘Şişli’de birçok kesimin farklı farklı sorunları var’ diyen Ohennesyan, “Şişli’de olan biteni halka anlatmak adına aday olduk. İlçede yapılan ve yapılamayan ve varsa takipçisi olacağız” ifadelerine yer verdi.