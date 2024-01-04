TİP'ten Can Atalay açıklaması: Kitlesel şekilde mücadele edeceğiz

TİP, Can Atalay hakkında AYM'nin hak ihlali kararını Yargıtay'ın 2. kez tanımaması hakkında açıklama yayımladı. Açıklamada, "Yargı darbesine karşı tüm ülke sathında kararlıkla ve kitlesel şekilde mücadele edeceğiz" denildi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM), Gezi davasında 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında AYM'nin ikinci kez verdiği hak ihlali kararının da yerine getirilmemesi hakkında açıklama yayımladı.

Açıklamada, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) kararının "hukuki değeri olmadığını" savunan Yargıtay üyelerinin bu kararı MHP ve AKP'nin teşviğiyle aldığı ve iki parti yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunulacağı ifade edildi.

Alınan kararlar kamuoyuyla 4 maddeyle paylaşılırken TBMM Genel Kurulu’nun acilen toplanması, siyasi partiler ve demokratik kitle örgütlerinin yer alacağı bir demokrasi kürsüsü oluşturulması için harekete geçileceği aktarıldı.

'Yargı darbesine karşı mücadele edeceğiz' başlığıyla yayımlanan açıklama şöyle:

"1- Türkiye İşçi Partisi, halk iradesinin yok sayılmasını, Anayasa’nın açık hükümlerinin ve Anayasa Mahkemesi’nin kararlarının tanınmamasını, halkın vekillerinin veya siyasi görüşleri nedeniyle yurttaşlarımızın tutsak edilmesini kabul etmeyecektir. Zorbaca uygulamalar normalleştirilemez, Türkiye’nin bir diktatörlüğe dönüşmesine seyirci kalınamaz, kalmayacağız. Yargı darbesine karşı tüm ülke sathında kararlıkla ve kitlesel şekilde mücadele edeceğiz.

2- Tüm muhalefet güçlerinin ve yurttaşlarımızın, siyasi parti, demokratik kitle örgütleri ve hukuk örgütlerinin Anayasa darbesine dur demek üzere, Adalet ve Özgürlük talebiyle bir araya geleceği ortak bir demokrasi kürsüsünün yaratılması için çalışmalar başlatılmıştır.

3- TBMM Genel Kurulu’nun en kısa sürede, Anayasa darbesine karşı olağanüstü toplantıya çağrılması için muhalefet partileri ve Meclis Başkanlığı ile temasa geçilmiştir.

4- Anayasa’yı ayaklar altına almaya cüret eden Yargıtay üyeleri, onları bu darbeci eylemlerinde teşvik eden Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır."