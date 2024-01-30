TİP'ten Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine ilk tepki

Türkiye İşçi Partisi, Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Saray, depremzede Hatay halkının iradesini hiçe saydı; hepsinin ötesinde Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını fiilen feshetti" denildi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP), partinin Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine tepki gösterdi.

TİP'in resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Anayasa Mahkemesi’nin 2 kez hak ihlali kararı vermesine rağmen Hatay Milletvekilimiz Can Atalay’ın milletvekilliği, Yargıtay darbesine ilişkin kararın TBMM’de hukuksuzca okutulmasıyla düşürüldü" ifadeleri kullanıldı.

"Türkiye Büyük Millet Meclisi, Yargıtay eliyle gerçekleştirilen darbe girişiminin ortağı haline getirildi" denilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Saray, depremzede Hatay halkının iradesini hiçe saydı; hepsinin ötesinde Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını fiilen feshetti!"

"Biz bugün bir kez daha yeniden başlıyoruz" ifadeleri kullanılan açıklamada, "Yılmayacağız, pes etmeyeceğiz! Can Atalay özgürlüğüne kavuşacak, Hatay halkı vekiline kavuşacak!" denildi.